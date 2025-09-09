¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Deportes

Diagramaron el operativo de seguridad para la final

El domingo a las 15 en femenino El Carmen-Palermo, y a las 17, el masculino entre Atlético-Monterrico Sur.

Martes, 09 de septiembre de 2025 00:00

Martes, 09 de septiembre de 2025 00:00

Todo definido para la final de Copa Jujuy Energía Viva de fútbol femenino y masculino en el estadio "23 de Agosto". Ayer se realizó una reunión en oficinas de la Secretaría de Deportes con las autoridades de la policía.

Todo definido para la final de Copa Jujuy Energía Viva de fútbol femenino y masculino en el estadio "23 de Agosto". Ayer se realizó una reunión en oficinas de la Secretaría de Deportes con las autoridades de la policía.

La misma contó con la participación de Pedro Ruiz, coordinador provincial del certamen que impulsa el gobernador Carlos Sadir, el comisario mayor Leonardo Serapio, segundo jefe UR 1, el subcomisario Gonzalo Martínez, jefe de Eventos Deportivos, el oficial principal Eliodoro Alancay y el sargento Ezequiel Aguirre.

"Fue una reunión muy fructífera, se acordó cada uno de los detalles a tener en cuenta porque serán dos partidos, a las 15 la final del femenino entre Atlético El Carmen y Sportivo Palermo, y después, a partir de las 17, la del masculino entre Atlético San Pedro y Monterrico Sur", contó Ruiz.

Anunció que "las puertas del estadio se abrirán a partir de las 14, mismo horario de inicio de venta de entradas, estarán habilitadas las boleterías de popular norte, popular sur y plateas únicamente", precisó.

En cuanto a la ubicación de la gente, destacó que "los simpatizantes de Atlético San Pedro estarán en la tribuna denominada lobo norte, los de Monterrico Sur en la lobo sur, mientras que la gente de Palermo en un sector de platea y los de Atlético El Carmen en el otro de la misma tribuna", detalló.

El cierre de la edición 2025 del certamen que cuenta con la organización del Gobierno de la provincia a través de la articulación de distintas áreas como ser Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Secretaría de Deportes, Ministerio de Salud, Same, Ministerio de Seguridad, Policía de la provincia, y el auspicio del Inprojuy, Flecha Bus, Compañía de Seguros, contará entre un partido y otro con la actuación del grupo La Revelión.

Se espera contar con un buen marco de público que acompañe a los cuatro clubes, los mejores de esta temporada, tanto en varones como mujeres.

 

