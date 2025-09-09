Colón volvió a perder en Santa Fe

Esta vez su verdugo fue Estudiantes de Río Cuarto, que se trepó al cuarto puesto de la Zona B con 53 puntos. Gimnasia de Mendoza lidera con 56, después viene el "lobo" jujeño" con 54 y tercero está Deportivo Morón con 53, pero una mejor diferencia de goles que los cordobeses.

Previo al inicio del partido de anoche, jugado en el "Cementerio de los Elefantes" que perdió su mística en la presente temporada, se escucharon los primeros silbados para el plantel "sabalero".

El gol visitante de Lucas González de pelota parada implicó otro cachetazo, del cual nunca pudo salir el equipo del "Pulga" Rodríguez. El final estuvo marcado por varios enfrentamientos agresivos entre los equipos y un cierre a puro insultos por parte de los hinchas de Colón, hartos de perder en casa y de concretar una campaña horrible.

En los otros encuentros, Arsenal de Sarandí igualó cero a cero con Tristán Suárez, idéntico resultado por a Alvarado y Deportivo Maipú. Mientras que Almirante Brown venció a San Telmo por uno a cero y Quilmes empató con Ferro sin abrir el marcador.