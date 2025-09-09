¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
9 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Diócesis de Jujuy
Pedro Pascuttini
patrimonio cultural de la puna
Lucha contra el cáncer
Catamarca
yamal
Lali
Selección argentina
salud
Palermo
Diócesis de Jujuy
Pedro Pascuttini
patrimonio cultural de la puna
Lucha contra el cáncer
Catamarca
yamal
Lali
Selección argentina
salud
Palermo

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1385.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Colón volvió a perder en Santa Fe

La crisis de Colón de Santa Fe en este torneo de la Primera Nacional parece no tener fin y lo único que espera es que se termine ya el sufrimiento. Anoche volvió a perder de local.

Martes, 09 de septiembre de 2025 00:00

Esta vez su verdugo fue Estudiantes de Río Cuarto, que se trepó al cuarto puesto de la Zona B con 53 puntos. Gimnasia de Mendoza lidera con 56, después viene el "lobo" jujeño" con 54 y tercero está Deportivo Morón con 53, pero una mejor diferencia de goles que los cordobeses.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Esta vez su verdugo fue Estudiantes de Río Cuarto, que se trepó al cuarto puesto de la Zona B con 53 puntos. Gimnasia de Mendoza lidera con 56, después viene el "lobo" jujeño" con 54 y tercero está Deportivo Morón con 53, pero una mejor diferencia de goles que los cordobeses.

Previo al inicio del partido de anoche, jugado en el "Cementerio de los Elefantes" que perdió su mística en la presente temporada, se escucharon los primeros silbados para el plantel "sabalero".

El gol visitante de Lucas González de pelota parada implicó otro cachetazo, del cual nunca pudo salir el equipo del "Pulga" Rodríguez. El final estuvo marcado por varios enfrentamientos agresivos entre los equipos y un cierre a puro insultos por parte de los hinchas de Colón, hartos de perder en casa y de concretar una campaña horrible.

En los otros encuentros, Arsenal de Sarandí igualó cero a cero con Tristán Suárez, idéntico resultado por a Alvarado y Deportivo Maipú. Mientras que Almirante Brown venció a San Telmo por uno a cero y Quilmes empató con Ferro sin abrir el marcador.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD