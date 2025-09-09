Bolivia debe ganarle a Brasil y esperar

El cambio de sede, de La Paz a El Alto, se produjo con la llegada del técnico Óscar Villegas. Bajo su dirección, Bolivia se estrenó con una goleada 4-0 sobre Venezuela, un resultado que generó gran ilusión. Luego superó 1-0 a Colombia en un duelo sufrido, tras quedarse con un jugador menos.

El cambio de sede, de La Paz a El Alto, se produjo con la llegada del técnico Óscar Villegas. Bajo su dirección, Bolivia se estrenó con una goleada 4-0 sobre Venezuela, un resultado que generó gran ilusión. Luego superó 1-0 a Colombia en un duelo sufrido, tras quedarse con un jugador menos.

En noviembre pasado, durante la doble fecha, el equipo dejó escapar una victoria clave ante Paraguay. Ganaba 2-1 hasta los últimos minutos, pero un descuido le costó el empate 2-2, un resultado que causó frustración en la hinchada, jugadores y cuerpo técnico.

La sequía continuó en marzo de 2025, cuando Bolivia recibió a Uruguay. Pese a jugar un buen partido, la "verde" no pudo romper el marcador y se conformó con un 0-0, acumulando empates en condición de local.

Recién en junio la selección volvió al triunfo en las Eliminatorias al imponerse 2-0 a Chile. Ese resultado le permitió mantener vivas sus esperanzas de clasificación y hoy se juega más que un partido.

Dos más

Chile y Uruguay se enfrentarán hoy a las 20.30 en el estadio Nacional de Santiago por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. La "celeste" logró sellar su pasaje a la próxima Copa del Mundo en su anterior juego contra Perú, por lo que solamente deberá cumplir con el calendario. De todas maneras, el conjunto que dirige Marcelo Bielsa buscará tener un buen cierre, ya que los futbolistas ya empiezan a disputarse un lugar en la lista para el certamen mundialista.

Por parte, para la Selección de Chile este partido marcará el final de un ciclo muy decepcionante en el que el equipo no solo llegó a esta última doble fecha sin chances de clasificar siquiera al repechaje.

También en el mismo horario, Perú -sin chances- enfrentará a Paraguay, que volverá a un Mundial después de 15 años.