Argentina visita a Ecuador en el cierre del certamen

La Selección Argentina, sin su astro y capitán Lionel Messi, visitará hoy a su par de Ecuador en el marco de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El encuentro se disputará en el estadio "Banco Pichincha" de Guayaquil desde las 20, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefe.

El equipo del entrenador Lionel Scaloni viene de golear 3-0 a su par de Venezuela, el pasado jueves, en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Ya clasificada al Mundial del año siguiente y habiéndose asegurado el primer puesto hace algunas jornadas, la Selección Argentina disfrutó de la última función de su capitán Lionel Messi con la camiseta "albiceleste" en el país.

Justamente, el astro argentino no viajó a Ecuador y no estará presente en este cierre de las Eliminatorias Sudamericanas donde Scaloni planea hacer varios cambios ya con la clasificación y el primer puesto asegurado.

El entrenador hará cuatro modificaciones: el defensor central Leonardo Balerdi ingresará por Cristián Romero, el mediocampista Alexis Mac Allister reemplazará a Franco Mastantuono, Nicolás Paz lo hará por Thiago Almada y el delantero Nicolás González ocupará el lugar de Messi.

Además de estas cuatro variantes, el oriundo de la localidad santafesina de Pujato mantiene algunas dudas: Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña en la banda izquierda de la defensa, Rodrigo de Paul o Exequiel Palacios en el mediocampo y, en la delantera, Giuliano Simeone, Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Por su parte, el equipo del argentino Sebastián Beccacece viene de empatar 0-0 con su par de Paraguay. La "tri" llega a este final de certamen en el cuarto puesto con 26 puntos, ya clasificado al Mundial del año que viene.

Para este encuentro, el exDT de Defensa hará cuatro cambios: Moisés Caicedo, Alan Franco y Gonzalo Plata ingresarán por Preciado, Vite y Acivar; mientras que Kevin Rodríguez reemplazaría a Kendry Páez en la delantera.