Jueves sin clases en las escuelas primarias

El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy confirmó que, de acuerdo con el calendario escolar vigente, este jueves 11 de septiembre no habrá clases para el nivel primario en toda la provincia. La medida se debe a la celebración del Día del Maestro.

En paralelo, este miércoles 10 de septiembre, cada institución educativa de todos los niveles realizará un acto único en conmemoración del aniversario del fallecimiento del prócer Domingo Faustino Sarmiento, figura fundamental para la educación argentina.

Por otro lado, desde la cartera educativa también se brindaron detalles sobre las próximas actividades relacionadas con la 74ª Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). Se informó que se ha decretado asueto escolar para el jueves 25 y el viernes 26 de septiembre, con el objetivo de que los estudiantes puedan participar y disfrutar de los festejos.

Finalmente, se aclaró que el feriado por el Día del Estudiante, correspondiente al domingo 21 de septiembre, no será trasladado y se respetará su fecha original en el calendario.