¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
8 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Copa Sudamericana
Aniversario
La Matanza
España
Leo Messi
Grooming
Copa Sudamericana
Aniversario
La Matanza
España
Leo Messi
Grooming

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1385.00

3884873397
PUBLICIDAD
Municipios

El sector B3 celebró su 36 aniversario

Los vecinos del barrio Alto Comedero festejaron los 36 años del sector B3 con un acto protocolar y un desfile cívico-escolar.

Lunes, 08 de septiembre de 2025 19:56
GRAN CELEBRACIÓN DE LOS 36 AÑOS DEL SECTOR B3

En el marco del 36º aniversario del barrio B3 de Alto Comedero, el municipio capitalino acompañó los festejos organizados por la comunidad vecinal del sector, que inició con un acto protocolar y un desfile cívico-escolar con la participación de instituciones escolares, civiles, fuerzas vivas y centros vecinales.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el marco del 36º aniversario del barrio B3 de Alto Comedero, el municipio capitalino acompañó los festejos organizados por la comunidad vecinal del sector, que inició con un acto protocolar y un desfile cívico-escolar con la participación de instituciones escolares, civiles, fuerzas vivas y centros vecinales.

DESFILE ESCOLAR EN HOMENAJE A LOS 36 ANIVERSARIO DEL SECTOR B3

Participaron del desfile 24 instituciones entre establecimientos escolares, deportivas, folclóricas, de Bomberos Voluntarios y otras entidades del sector.

Luego las autoridades presentes acompañaron a los integrantes del centro vecinal a cantar el feliz cumpleaños.

VECINOS FESTEJARON LOS 36 AÑOS DEL SECTOR B3 DE ALTO COMEDERO

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD