Gabriel Katopodis: “Se terminaron los cuentos de las redes y los Tik Tok, ayer habló la calle y fue muy contundente”

El contundente triunfo de Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y senador provincial electo por la Primera Sección, marcó un hito en las recientes elecciones legislativas bonaerenses. Al conseguir el 47% en la primera sección electoral, el funcionario reivindicó el rol secundario de la política tradicional y puso en primer plano el mensaje de las urnas: “La gente utilizó el voto para frenar a Milei. La gente está peor y vive en una Argentina peor que la que teníamos y el responsable y el culpable de eso es Milei y sus políticas”.

En ese contexto, Katopodis profundizó sobre el proceso que, a su entender, explica el golpe electoral que recibió La Libertad Avanza: “Venía ocurriendo cierto malestar, cansancio y enojo; familias con chicos con discapacidad con cartulinas en la Plaza de los Dos Congresos, jubilados y Garrahan, fueron de alguna manera lo que terminó de expresar el enojo. Fueron sectores que superaron todas las barreras partidarias, de origen social, y que tocaron una fibra de casi toda la Argentina. Y eso se expresó en un voto muy contundente”.

“Estamos confrontando con el gobierno nacional, con poderes económicos muy fuertes, con fondos reservados de los servicios de inteligencia”, agregó el funcionario.