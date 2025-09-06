¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Informacion General

Se vienen los Juegos Forja de esports en Jujuy: rumbo a los Nacionales Evita

Podrán participar jóvenes nacidos entre 2008 y 2013. Los clasificados viajarán a Mar del Plata para representar a Jujuy en los Juegos Nacionales Evita.

Sabado, 06 de septiembre de 2025 12:35

Ya están abiertas las inscripciones, libres y gratuitas, para la gran clasificatoria de esports de los Juegos Forja, que se jugará este domingo 7 de septiembre desde las 14 hs en el predio de la Fundación Jujuy Vóley, en barrio Huaico, San Salvador de Jujuy.
La competencia contará con dos disciplinas:
•    FC 25 (categorías masculino y femenino)
•    Brawl Stars – modalidad Supervivencia individual (categorías masculino y femenino)

Podrán participar jóvenes nacidos entre 2008 y 2013. Los clasificados viajarán a Mar del Plata para representar a Jujuy en los Juegos Nacionales Evita.
El registro se realiza de manera online a través de: beacons.ai/desafiojujuy.

Además de la competencia, el evento sumará propuestas especiales con el Colectivo Eléctrico Gamer y diversas actividades pensadas para que la comunidad disfrute de una verdadera fiesta gamer.
La clasificatoria se desarrolla en un contexto histórico: Jujuy está a punto de convertirse en pionera en Argentina con una ley de esports, impulsada por el diputado Adriano Morone, que dará un reconocimiento institucional a la disciplina.

La organización está a cargo de la Secretaría de Deportes, la Asociación de Deportes Electrónicos de Jujuy y Desafío Jujuy, reafirmando su compromiso con el crecimiento del gaming competitivo en la provincia.

