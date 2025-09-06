¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Deportes

Salta se adjudicó Copa Juego Limpio

En una emotiva ceremonia que se realizó en el Salón Elegance en la ciudad de Salta, los Juegos Nacionales Adultos Mayores tuvieron uno de sus momentos más esperados: la entrega de la Copa Juego Limpio, que en esta edición quedó en manos de Salta.

Sabado, 06 de septiembre de 2025 00:00

Este trofeo es un verdadero clásico en las competencias de la subsecretaría de Deportes de la Nación y representa los valores del deporte como el compañerismo, el respeto, la pasión y la solidaridad entre delegaciones.

En esta edición, la organización inauguró un nuevo sistema de votación que tiene como protagonistas fundamentales de la elección a los jefes de delegaciones y a los coordinadores de cada disciplina.

Luego de tres días de competencias en 10 disciplinas y 8 escenarios deportivos, los adultos mayores tuvieron un momento de distensión al ritmo de una leyenda de la movida tropical como el local Ricky Maravilla, que compartió su repertorio la noche del jueves con sus clásicos hits.

Ayer se disputaron las finales para culminar una nueva edición de los Juegos Nacionales Adultos Mayores que reunieron a más de 1.000 participantes con la organización de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, a través de la Subsecretaría de Deportes y por el Gobierno de la Provincia de Salta a través de su Secretaría de Deportes.

De esta manera, la vecina provincia vivió unos días cargados de emociones, competencias y sobre todo confraternidad entre pares.

 

