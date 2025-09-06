Hoy y mañana juegan en "La Tablada"

El 6º capítulo del certamen doméstico continuará hoy con dos encuentro en el estadio "La Tablada" donde jugarán Sportivo Palermo vs La Viña a las 14.30 en femenino y a las 16.30 en masculino y luego lo harán Ciudad de Nieva vs Atlético Palpalá a las 19.30 las mujeres y a las 21.30 los varones. Mientras que mañana se completa la fecha donde en "La Tablada" se jugarán dos compromisos, a las 9.30 en femenino y a las 11.30 en masculino de Cuyaya vs Zapla y a las 14.30 las mujeres y a las 16.30 los varones de Deportivo El Cruce vs Alberdi.