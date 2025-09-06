¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

6 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Deportes

Hoy y mañana juegan en "La Tablada"

Sabado, 06 de septiembre de 2025 00:00

El 6º capítulo del certamen doméstico continuará hoy con dos encuentro en el estadio "La Tablada" donde jugarán Sportivo Palermo vs La Viña a las 14.30 en femenino y a las 16.30 en masculino y luego lo harán Ciudad de Nieva vs Atlético Palpalá a las 19.30 las mujeres y a las 21.30 los varones. Mientras que mañana se completa la fecha donde en "La Tablada" se jugarán dos compromisos, a las 9.30 en femenino y a las 11.30 en masculino de Cuyaya vs Zapla y a las 14.30 las mujeres y a las 16.30 los varones de Deportivo El Cruce vs Alberdi.

El 6º capítulo del certamen doméstico continuará hoy con dos encuentro en el estadio "La Tablada" donde jugarán Sportivo Palermo vs La Viña a las 14.30 en femenino y a las 16.30 en masculino y luego lo harán Ciudad de Nieva vs Atlético Palpalá a las 19.30 las mujeres y a las 21.30 los varones. Mientras que mañana se completa la fecha donde en "La Tablada" se jugarán dos compromisos, a las 9.30 en femenino y a las 11.30 en masculino de Cuyaya vs Zapla y a las 14.30 las mujeres y a las 16.30 los varones de Deportivo El Cruce vs Alberdi.

 

