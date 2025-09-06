El "lobo" está listo para afrontar otra dura final

Si bien el técnico Gimnasia y Esgrima, Matías Módolo no confirmó el equipo titular para mañana visitar a Gimnasia en Mendoza, todo parece indicar que volvería a la titularidad Cristian Menéndez. "Se viene un partido complicado, una final, es un partido decisivo", anticipó el delantero.

El "Polaco" sabe que "para ellos es más decisivo que para nosotros, porque a nosotros nos sirven los dos resultados, ganar o empatar, pero ellos tienen que salir a buscar un triunfo porque sino, le va a quedar muy lejos la punta", opinó.

Pero no especula el equipo "albiceleste" que ya se encuentra en la provincia cuyana "laburamos bien en la semana, preparamos bien el partido y a pesar de las bajas tenemos un gran plantel para hacer un buen partido", comentó Menéndez.

Claro que al ser locales, el "lobo" mendocino tendrá una presión extra "debemos jugar con el nerviosismo de ellos, nosotros meterle un poco de tranquilidad, manejar la pelota, pero acelerar cuando haya que acelerar y saber que a medidas que pasen los minutos jugará a nuestro favor por la desesperación del rival", explicó.

El "Polaco" Menéndez dijo que no se deben relajar porque el torneo, como cada temporada, es muy parejo "aquí donde aflojas un poco quedas lejos, le pasó a varios, esperemos nosotros seguir sumando, es positivo cuando se suma, pero de local hay que seguir haciéndose fuerte como lo venimos haciendo, sumando de a tres, y seguir haciendo el trabajo que tuvimos a lo largo de la temporada de visitante que fue muy bueno, algunas veces se gana, otras se empata, pero lógicamente no desviarnos del objetivo".

Las bajas no preocupan al conjunto jujeño, porque "todos estamos muy bien, todos estamos muy metidos, estamos cumpliendo con lo que pide el técnico, estamos contentos y confiados para el partido".

Obviamente eso es producto que "todos estamos muy motivados, el plantel está concentrado, mentalizados, al que le toca y al que no todos suman para el mismo lado, eso se nota en un torneo largo es un gran grupo y al que le tocó la posibilidad de jugar lo hizo bien", subrayó el delantero de Gimnasia y Esgrima.

Por otro lado se refirió a la posibilidad de volver a ser titular atendiendo que cumplió con las tres fechas de suspensión luego de la expulsión ante Mitre en Santiago del Estero "tenía muchas ganas de jugar, alentar a mis compañeros desde donde me toque, muy contento que dejamos atrás esto y para borrar eso hay que hacer un buen papel ahora".

El punto fuerte de los mendocinos está en el juego por afuera "tienen buenos uno contra uno, utilizan mucho las bandas, juegan mucho por afuera, creo que ahí estará la clave porque nosotros al contrarrestar ese juego vamos a tener espacios y si salimos rápidos aprovechando los momentos podemos hacer diferencia", finalizó Cristian Menéndez, delantero de Gimnasia y Esgrima.