Cierre con medallas para Jujuy

Se bajó el telón de la final nacional de los Juegos Evita de adultos mayores en la vecina provincia de Salta con un balance "muy positivo" para la delegación de Jujuy. "Siempre se sintieron contenidos, felices de la experiencia vivida", contó Gonzalo Torres.

El director de Deporte Inclusivo resaltó: "Regresamos muy contentos, nuestros adultos mayores cumplieron con los objetivos, conocer a adultos de todo el país, estuvieron muy cómodos, comieron bien", detalló.

Claro que toda la comodidad es producto "del importante acompañamiento del Gobernador de la provincia, Carlos Sadir, el trabajo desde el Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Secretaría de Deportes, la delegación estuvo muy entusiasmada en cada una de las actividades, participando, logrando distintas medallas", explicó el profesor Torres.

En cuanto a la performance, destacó que "fuimos medalla de oro con Rosa Aguilera, bronce con Mirta Rivas en sapo, en ajedrez logramos la medalla de bronce a nivel nacional por primera vez, competimos contra 17 provincias, en pádel Patricia Aranibar y Mabel Acosta quedaron entre las cuatro mejores, también por primera vez, la verdad que estamos muy contentos con los resultados de la delegación", remarcó.

Gonzalo Torres, recordó que "para que nuestros adultos mayores puedan vivenciar la final nacional de los Juegos Evita, hubo una etapa clasificatoria a nivel provincial a través de los Juegos Forja, todo organizado con el apoyo del Gobernador en el trabajo que se realiza día a día, y más aún en estos programas nacionales donde la camaradería, el respeto entre sus pares y la socialización son el corazón de estos juegos nacionales", opinó.

Igual, contó que "durante todo el año se trabaja con esta franja etaria a través de diversas propuestas, logramos conformar en cada punto de la provincia distintos centros acompañados por los municipios, por lo que desde la Secretaría de Deportes fuimos incorporando más participantes, hoy cuentan con un lugar en el cual pueden están contenidos, pueden realizar una actividad deportiva, dejar atrás el sedentarismo", finalizó Gonzalo Torres.