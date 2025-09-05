Inolvidable jornada de candidatas a Embajadora y candidatos a Chico 10 por el departamento Humahuaca

Una jornada inolvidable compartieron hoy en la Ciudad Histórica las candidatas a Embajadora y los candidatos a Chico 10 del departamento Humahuaca, en el marco de la 74 Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La intendente Karina Paniagua durante la mañana y el atardecer recepcionó a las 10 jovencitas y 10 jóvenes que aspiran a la corona en el acto eleccionario previsto para esta jornada desde las 18 en el Complejo Juvenil “Nuestra Señora de la Candelaria” organizado por el Colegio Secundario N° 26 de Uquía.

Esta mañana a las 8 en el restaurante del Hotel de Turismo Humahuaca, Paniagua les dio la bienvenida durante el servicio de un desayuno, y les manifestó sus mejores deseos para el acto eleccionario que se espera congregará gran cantidad de público y estudiantes del departamento.

Allí, las candidatas y candidatos expresaron su complacencia por la amistad entablada durante las actividades en las que participaron ayer en Uquía y agradecieron la atención de la Ejecutiva municipal en recibirlos junto a sus docentes y padres que los acompañan en esta experiencia en su carrera estudiantil.

Luego de recibir obsequios de manos de la intendente y del administrador del hotel, Claudio Mamani, se dirigieron hacia el Complejo juvenil para el ensayo en la pasarela; durante su recorrido hacia el complejo deportivo, atrajeron la atención de los vecinos y turistas que transitaban por las calles del pueblo.

Alrededor de las 11, nuevamente Karina Paniagua los recibió en el edificio municipal donde compartieron un refrigerio y se produjo un acto muy emotivo y destacado por todos los presentes.

La embajadora saliente Anaid Quiroga (ex alumna de la Escuela Normal de Humahuaca) y ante la presencia del Chico 10 saliente Mateo Ibarrola (del Colegio Secundario N° 25 de Humahuaca, también Chico 10 provincial), recibió los nuevos atributos que esta tarde los lucirá la nueva Embajadora electa.

Es de destacar que la corona, realizada en alpaca por el orfebre Juan Zamora es una pieza artesanal de gran atracción, tal como lo expresó Quiroga y la intendente, elogiando el excelente trabajo para los estudiantes del departamento.

Minutos antes del mediodía y próximo a que San Francisco Solano diera la bendición desde su hornacina en el exterior del edificio municipal, los jóvenes descendieron a la plazoleta “Sargento Gómez” donde se presentaron ante la gran cantidad de personas concentradas en el espacio público.

Desplegando simpatía, contagiando el entusiasmo y anticipando la llegada de la primavera, los estudiantes se convirtieron en la gran atracción de la Ciudad Histórica en esta jornada, generando mayor expectativa por el acto eleccionario camino a la celebración de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Aspiran al título como Embajadora y Chico 10, Selena Zerpa y Jorge Huanca (Colegio Secundario N° 26 de Uquía); Fiorella Quipildor y Angel Bail Chuchuy (Colegio Secundario N° 28 de Tres Cruces); Leila Calisaya y Alex Sambrano (Colegio Polimodal N° 5 de Hipólito Irigoyen); Jimena Díaz y Carlos Cabana (Colegio Secundario N° 44 de Varas); Melani Osedo y Lautaro Vargas (Bachillerato Provincial N° 12 de El Aguilar); Candela Vargas y Alan González (Escuela Normal de Humahuaca); Malena Zerpa y Facundo Salas (Colegio Polimodal N° 8 de Humahuaca); Camila Quispe y Catriel Cari (Escuela de Educación Técnica N° 1 de El Aguilar); Yuliana Morales y Agustín Chorolque (Colegio Secundario N° 25 de Humahuaca); y Juana Gerbi y Agustín Mamani (Escuela Provincial de Artes N° 3 de Humahuaca).

Ceremonia | Acto de entrega de los nuevos atributos a la Embajadora saliente en el edificio municipal.

Recepción | Con un desayuno en el Hotel de Turismo Humahuaca el municipio dio la bienvenida a candidatas y candidatos.

Bienvenida | La intendente Karina Paniagua junto a Anaid Quiroga y Mateo Ibarrola, Embajadora y Chico 10 salientes.