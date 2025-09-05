¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
5 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El tiempo en Jujuy
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Artes Escénicas
barrio San Miguel
Andis
Guitarreramente
Onda Estudiantil 2025
El tiempo en Jujuy
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Artes Escénicas
barrio San Miguel
Andis
Guitarreramente
Onda Estudiantil 2025

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1365.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Mañana se disputa la Copa Ifbb Jujuy

A partir de las 14 inician inscripciones en el Cine Teatro Select y a las 18 arrancará la competencia.

SEBASTIAN CASTRO
Viernes, 05 de septiembre de 2025 00:00

Organizado por la Asociación Jujeña de Fisicoculturismo y Fitness (Ajuff) a cargo de Evelín Mendoza y Víctor Ortuño mañana a las 18 en el Cine Teatro Select se desarrollará la Copa Ifbb Jujuy 2025 en 20 categorías y ambos sexos.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Organizado por la Asociación Jujeña de Fisicoculturismo y Fitness (Ajuff) a cargo de Evelín Mendoza y Víctor Ortuño mañana a las 18 en el Cine Teatro Select se desarrollará la Copa Ifbb Jujuy 2025 en 20 categorías y ambos sexos.

Omar Bignón, coordinador Norte de la Federación Internacional de Fitness y Culturismo (Ifbb) Argentina en Ajuff contó ante El Tribuno de Jujuy que "las inscripciones serán a partir de las 14 hasta las 17 en el cine y en ese horario ya se estarán vendiendo las entradas. Compiten alrededor de 20 categorías en ambos sexos. En fitness tenemos bermuda, bikini, wellness, bodyfitness, fitmodels y después todo lo que es culturismo que entra culturismo clásico, culturismo hombres y classic physique, culturismo femenino y categorías parejas. Como novedades está el fitness coreográfico que son dos pasadas. Y overall que dentro del bikini son 4 categorías, juniors, máster, seniors por altura menos de 1.63 metros y más de 1.63, más challenge que es para atletas que no compitieron nunca", agregando que "hay muy lindo premios, medallas para todos, para los 3 primeros son más grandes, y del 4º para abajo también, regalos de los sponsors, sorteo de una máquina para los overall y vouchers pagos para el próximo que se hace en Salta. Los jurados serán Alejandro Surano, Evelín Mendoza, Mariel Vera, Irene Véliz y quién te habla será el jefe de los jurados. También estará participando Juan Carlos Nuno de Santiago. Calculamos alrededor de 50 atletas de Tucumán, Jujuy, Salta y Santiago".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD