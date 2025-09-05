El domingo, semis de ida

El Torneo Anual 2025 "Marcelo Monasterio" de la Liga Regional de Fútbol sigue su ritmo en primera y Sub 18 masculino que el fin de semana hará disputar las semifinales de ida de la Tercera Fase Final. Los cruces definidos se jugarán el domingo por la tarde donde se verán las caras en la semis de ida Unión Calilegua vs Central Norte, y Defensores de Yuto vs Mitre de Calilegua.

Es importante recordar que Central Norte y Mitre de Calilegua llegan descansados luego de haber logrado el primer lugar en sus respectivas zonas de la etapa campeonato, lo que le dio el pase directo a la semifinales evitando jugar los cuartos de final. Y con esta chance buscarán ser los que se queden con el boleto para disputar el próximo Torneo Regional Federal Amateur 2025, aunque en el fútbol no hay lógicas y todo puede suceder en los mano a mano.

En limpio en primera el domingo a las 16.15 en la cancha del "lobo", Cristian Montenegro con las asistencias de Hernán Vargas y Carlos Tolaba serán quienes impartan justicia Unión Calilegua vs Central Norte. A la misma hora pero en el Complejo Municipal de Yuto dirigirán Leonardo Coronel respaldado por Rogelio Guzmán y Eduardo Sume el duelo entre Cady y Mitre de Calilegua.

En Sub 18, el domingo a las 14.15 en Complejo Municipal de Yuto, se medirán Cady vs Mitre de Calilegua y a las 16.15 en Defensores de Fraile Pintado, el "tomatero" lo hará ante Arrieta.