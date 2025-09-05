¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

5 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Deportes

El domingo las finales

Olimpia-Unión Deportiva se juegan el título y clasificación.

Viernes, 05 de septiembre de 2025 00:00

Final con clásico en el Apertura de la Liga Quebradeña. El domingo desde las 16 Unión Deportiva Maimará jugará con Club Olimpia, el ganador será campeón del "Miguel Quispe" y clasificará al próximo Regional Federal Amateur.

Los dos mejores equipos del primer semestre se juegan a todo o nada y esperan un marco espectacular habida cuenta la rivalidad y el historial entre los dos representantes del pintoresco pueblo maimareño.

En cancha de Unión, la jornada comienza a las 13 con el encuentro en cuarta división entre Juventus Fútbol Club y Club Social y Deportivo Chacarita Juniors.

Después será el turno del femenino, Defensores de Belgrano y Juventus, se dirimen el título y la clasificación para el certamen de Copa Jujuy Energía Viva y el Regional.

Al finalizar la jornada "vamos a proceder a la entrega de premios, tendremos el acompañamiento de autoridades de la provincia, ya que estará Pedro Ruiz, Coordinador Provincial de Copa Jujuy Energía Viva, Gabriela Zárate, Directora de Deportes de la Mujer de la Secretaría de Deportes de la provincia, presidentes de las diferentes ligas federadas los intendentes de Tilcara y Maimará", anunció Horacio Guzmán.

El presidente de la Liga Quebradeña invitó a toda la comunidad a participar de las finales "el costo de la entrada se fijó en 3 mil pesos y esperamos se viva una fiesta del deporte", finalizó ante El Tribuno de Jujuy.

 

