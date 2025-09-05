Diego López solo piensa en sumar

Gimnasia y Esgrima se instala en Mendoza ya concentrados en el duelo del domingo ante su homónimo por una nueva fecha de la Primera Nacional. El encuentro se jugará desde las 14.30 y habrá variantes.

Ante la cantidad de bajas, por lesión y sanciones, está la posibilidad que regrese a la última línea Diego López, el defensor sabe que "allá será muy difícil", ya que "sabemos las virtudes del rival, vamos a tomar los recaudos necesarios para poder contrarrestar eso".

El lateral confía en el juego que puede desplegar el elenco "albiceleste" frente a los mendocinos "principalmente eso, sabiendo que tenemos nuestro juego, nuestra formula, por lo que vamos a tratar de salir a ganar y traernos algo de Mendoza", opinó.

Igual "será muy difícil, habrá un clima muy lindo, vamos a tratar de sumar, ellos saben que nosotros estamos punteros, que si o si deben ganar por lo que vamos a jugar con el nerviosismo de ellos, de la gente, y como siempre digo, tratar de sumar, que es importante y con el grupo que tenemos lo vamos a lograr", subrayó.

Consultado sobre las bajas y los cambios que habrá, López remarcó que "estamos todos comprometido, como siempre estuvo, desde el día uno este grupo se trazó objetivos y cada uno desde donde le toque apoya, aporta su granito de arena y con esa responsabilidad con ese compromiso vamos a hacer el mejor partido".

Ya en la recta final, el "lobo" solamente piensa en seguir sumando teniendo en cuenta que un empate o la victoria lo mantendrá arriba "es la vorágine del torneo que tenemos, de los torneos largos, como dije tenemos que hacer un buen papel en Mendoza, quedan pocas fechas y apuntamos a sacar el mejor resultado posible para llegar a la final".

Claro que como jujeño, hombre de la cantera "albiceleste", Diego López disfruta del momento y sueña a lo grande "tenemos mucho compromiso, estamos ilusionados como los hinchas, Dios quiera salga todo bien, sumar allá y seguir por este camino que cada vez falta menos", concluyó el defensor jujeño.

El plantel entrenará en Mendoza hoy y mañana, allí el DT Matías Módolo definirá el once titular.