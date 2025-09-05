¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
5 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El tiempo en Jujuy
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Artes Escénicas
barrio San Miguel
Andis
Guitarreramente
Onda Estudiantil 2025
El tiempo en Jujuy
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Artes Escénicas
barrio San Miguel
Andis
Guitarreramente
Onda Estudiantil 2025

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1365.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Con 5 encuentros abre el 6º episodio del Clausura

Juegan en el "Fortín Gaucho", estadio "Fausto Tejerina", "Jesús Flores" y dos serán en "La Tablada"

Viernes, 05 de septiembre de 2025 00:00

Esta tarde se pone en marcha la 6º fecha del Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" de la Liga Jujeña de Fútbol que programó el Consejo Directivo en primera división femenino y masculino.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Esta tarde se pone en marcha la 6º fecha del Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" de la Liga Jujeña de Fútbol que programó el Consejo Directivo en primera división femenino y masculino.

El detalle hoy se jugarán 5 partidos, 4 se jugarán a las 14.30 las chicas y a las 16.30 los muchachos en el "Fortín Gaucho" Los Perales vs San Francisco; en "La Tablada" Luján vs Belgrano; en el "Fausto Tejerina" Gorriti vs Comercio y en el predio "Jesús Flores" Malvinas vs Gimnasia. Ya por la tarde noche en "La Tablada" Universitario vs Talleres, en femenino a las 19.30 y en masculino a las 21.30.

Mientras que mañana en "La Tablada" Palermo vs La Viña a las 14.30 en femenino y a las 16.30 en masculino y luego lo harán Nieva vs Atlético Palpalá a las 19.30 las mujeres y a las 21.30 los varones. Y el domingo en "La Tablada" se jugarán dos compromisos, a las 9.30 en femenino y a las 11.30 en masculino de Cuyaya vs Zapla y a las 14.30 las mujeres y a las 16.30 los varones de El Cruce vs Alberdi.

La competencia liguista mantiene en la Zona A actualmente puntero a Talleres con 11 puntos, Cuyaya 9, Nieva 10 y Zapla 8. En la Zona B lidera Malvinas con 15 unidades, Gimnasia 12, La Viña 10 y Luján y Belgrano 9. Además los primeros cinco artilleros en la Zona A: Héctor Guzmán (Cuyaya) quedó en primer puesto con 5 goles, Agustín Durán (Zapla) escolta con 4 y lo siguen Fabricio Carles (Nieva), Martín Marcial (Zapla) y Gastón Azzulino (San Francisco), con 2, Franco Rodríguez (Talleres), Nicolás Alfaro (Cuyaya) y Lucas Tarcaya (Talleres) con 1. Por la Zona B, Gastón Mamani (Malvinas) es el artillero con 8 gritos, lo sigue Rodrigo Arraya (La Viña) con uno menos, 7, Germán Acuña (Palermo) y Emanuel Vatt (Luján), con 6 tantos. Diego Barro (Belgrano) y Axel Rivero (Malvinas) corren desde atrás con 4 festejos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD