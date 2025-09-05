Comerciante fue condenado por contrabando y lavado

El juez federal de Garantías N°1 de Jujuy, Esteban Hansen, homologó el acuerdo de juicio abreviado y condenó a 4 años y 6 meses de prisión a un comerciante por el contrabando de 18 toneladas de hierro, por haber intentado sacar ilegalmente del país un vehículo valuado en más de 26 millones de pesos y por maniobras de lavado de activos de hasta 6 millones de pesos. En representación del Ministerio Público Fiscal, intervino el titular del Área de Casos Complejos Federico Zurueta.

En materia de lavado de activos, hacía circular sumas millonarias a través de choferes de una empresa de transporte.

En la sentencia dictada en julio pasado, se consideró a Miguel Ángel Bautista como responsable de un episodio de contrabando de importación y exportación de mercaderías; un hecho de contrabando de exportación en grado de tentativa y un hecho de encubrimiento, todo en concurso real con lavado de activos.

Además de la condena, se ordenó el decomiso de 18 toneladas de hierro, entre rollos de alambre y barras de distintos calibres, como así también de un colectivo Mercedes Benz y de mercadería, tanto de origen extranjero como local. Esos bienes, con excepción de la mercadería de origen nacional que seguirá bajo la órbita de la fiscalía, quedaron a disposición de la Dirección General de Aduana.

También se dispuso el decomiso de dos camionetas Toyota Hilux SW4, un auto elevador Sampi, una motocicleta Honda Tornado 250 y tres celulares junto con 125 millones 234 mil pesos, 2 mil 100 dólares y 429 mil 170 pesos bolivianos, todo en favor del Estado Nacional.

Esta confiscación, valuada en más de 500 millones de pesos, fue propuesta por la fiscalía y aceptada por el juez por entender que fueron bienes utilizados para cometer los ilícitos atribuidos a Bautista y que el dinero se trata de ganancias ilícitas obtenidas de estas maniobras.

En la audiencia de homologación del acuerdo, la auxiliar fiscal Valentina Casali resaltó la labor realizada en materia de investigación, donde la fiscalía pudo determinar la actividad ilegal llevada adelante por Bautista durante años.

Como resultado de ello, y en busca de legitimar esas ganancias, realizó distintas maniobras a fin de colocar las divisas con una apariencia legalidad dentro del giro económico que Bautista tenía declarado, principalmente en La Quiaca.

La fiscalía, con la colaboración de personal de Gendarmería Nacional de Salta y Jujuy, pudo probar esta actividad a raíz de una serie de hechos que sirvieron para iniciar, continuar y desarrollar el largo período de investigación.

OPERATIVO | ALLANAMIENTO EN UN GALÓN UBICADO EN LA CIUDAD DE LA QUIACA.

Sobre los hechos

El MPF sostuvo que el primero sucedió el 19 de noviembre de 2023 cuando personal del Escuadrón 21 de La Quiaca de Gendarmería Nacional, advirtió que un colectivo circulaba con las luces apagadas por el paraje Pueblo Viejo. Los gendarmes lo siguieron hasta el límite fronterizo y a 50 metros del río La Quiaca, los pasajeros se bajaron y se fugaron. Bautista era el chofer. Tras detenerlo, se formalizó la imputación en su contra al considerar que la intención final era el paso del colectivo a Bolivia, ya que la unidad está valuada en más de 26 millones de pesos.

En otro caso, registrado el 19 de mayo de 2024, efectivos del mismo escuadrón, pero en la ruta nacional N°9 detuvieron la marcha de un camión que llevaba hierros en su acoplado. Al revisar la documentación presentada por el chofer para justificar el transporte de esa carga, se detectaron anomalías.

Además, llamó la atención que el cargamento de 18 toneladas de hierro, de origen peruano, iba dirigido a una empresa, de la cual Bautista es socio. Posteriormente, el imputado intentó recuperar el camión con la carga presentándose en el escuadrón, donde reclamó los hierros como propios, pero no tenía la documentación para importar o exportar mercadería.

Por otra parte, la fiscalía refirió aspectos vinculados a dos procedimientos realizados por la misma fuerza, en Salta y Jujuy durante 2022 y 2023. En ambos casos, se detectó a choferes de una misma empresa de transporte que, en la cabina del micro, transportaba fajos de billetes por 3 y 6 millones de pesos, que eran de Bautista.

De manera complementaria y a pedido del MPF, el 18 de septiembre del 2024 se allanaron cuatro inmuebles de manera simultánea, donde secuestraron más elementos probatorios que acreditaron la hipótesis fiscal del caso. A manera estimativa, indicó que se incautaron más de 500 millones de pesos en mercaderías varias, vehículos, dinero y celulares, entre otros bienes.

Gran parte de esa mercadería fue comisada de forma anticipada a la sentencia por pedido de la Fiscalía y autorizado por el juzgado, ya que se trataba de productos comestibles perecederos y fueron destinadas a una asociación civil sin fines de lucro que acompaña a personas con discapacidad.

En ese orden, sostuvo que la conducta ilegal del acusado también fue probada por los informes realizados por otros órganos vinculados a la materia, como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y la Dirección de Delitos Económicos de GNA, los que dieron cuenta de las actividades irregulares.

El MPF mencionó la recopilación de escuchas telefónicas respecto a la conducta y la actividad del contrabando desarrollada por el comerciante, lo que terminó de probarse con la información extraída de los celulares secuestrados en los allanamientos y tarea de campo, tanto en los domicilios del acusado como en los locales comerciales.

Presentado el acuerdo, la defensa prestó conformidad en todos los términos. Así también el acusado, tras lo cual el magistrado lo dio por homologado junto con el decomiso de bienes.