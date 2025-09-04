Finalizaron las tareas de reparación del acueducto

Los trabajos de reparación definitiva del acueducto en Ciudad de Nieva concluyeron antes de lo previsto, aproximandamente a las 5 de la mañana de hoy, por lo que se espera que el servicio de agua potable se empiece a normalizar pasado el mediodía para el barrio Alto Comedero.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Los trabajos de reparación definitiva del acueducto en Ciudad de Nieva concluyeron antes de lo previsto, aproximandamente a las 5 de la mañana de hoy, por lo que se espera que el servicio de agua potable se empiece a normalizar pasado el mediodía para el barrio Alto Comedero.

De igual manera se mantiene el servicio de camiones cisternas sobre todo en la zona de Alto Comedero donde el servicio tardará más tiempo en normalizarse.

Barrio Alto Comedero

La Arbolada --> sobre calle William King Punto Reparto 1: Mza 955 y 956

Punto Reparto 2: Mza 57 y 58

Punto Reparto 3: sobre Charles Guide Mza 69 Loteo Fin de Semana

Punto Reparto 4: calle los cactus y palo amarillo 2. 1 Camión APJ

Loteo Nueva Ciudad

Punto Reparto 5: calle 407 y 400

Punto Reparto 6: calle 334 y 291

Aires de campo -->por la calle principal

Punto Reparto 2: Teniente López y Teniente Bolsas

Punto Reparto 3: Yuto y Parapeti

Punto Reparto 4: sobre Teniente Ardiles y Jukid ---> AEROCLUB

Punto Reparto 1: Avda. Undiano y Teniente Farías---> AERO CLUB

Punto Reparto 2: Avda. Undiano y Albelos

Punto Reparto 3: Teniente Farías y Gavazzini (Esc Prof 10) Punto Reparto 4: Colectora Avda. Fuerza Aérea y Santa Trinidad.

Bicentenario

Punto Reparto 1: Avda. La Quiaca y RN9 Capilla Señor Quillaca

Punto Reparto 2: en 99 Viv. Prolongación Avda. Snopek y Mza Ap5 y Ap6

Punto Reparto 3: Avda. Intermedia y Parque Acuático

El Milagro

Punto Reparto 1: Escuela 455 sobre calle 260

Punto Reparto 2: Plaza de los Indios Avda. Túpac Amaru

Punto Reparto 3:14 Has