Camiones cisterna repartirán agua por los barrio afectados por el corte

Comenzaron ayer los trabajos de reparación definitiva del acueducto, por lo cual distintos barrios de la ciudad se encuentran sin suminsitro de agua, por tal motivo desde la empresa han diagramado un esquema para asistir a las personas con el líquido elemento.
A través de un comunicado informaron que desde este jueves a las 7 se montarán puntos de abastecimiento con camiones cisterna.
Los puntos de abastecimiento por barrio son:
1- Barrio Norte
-
Cisterna Quebrada de los Pájaros.
-
Cisterna Barrio el Cortijo.
-
Cisterna de los Ingenieros calle Glaciar Perito Moreno y Bariloche
2- Barrio Cerro las Rosas
-
Punto República Dominicana
-
Posta de Yatasto
-
Prolongación Olavarría y Aguirre
3- Barrio Coronel Arias
-
Punto Coranzulí y 18 de Noviembre
4- Barrio Santa Rosa
-
Dr. Soto y Pasaje ( gimnasio Urbano)
5- Barrio Mariano Moreno
6- Barrio Cuyaya
7- Barrio EPAM 3
8- Barrio 22 de Diciembre/ Constitución/ Cooperativa La Esperanza
9- Barrio Alto Comedero
-
La Arbolada --> sobre calle William King Punto Reparto 1: Mza 955 y 956
-
Punto Reparto 2: Mza 57 y 58
-
Punto Reparto 3: sobre Charles Guide Mza 69 Loteo Fin de Semana
-
Punto Reparto 4: calle los cactus y palo amarillo 2. 1 Camión APJ
-
Loteo Nueva Ciudad
-
Punto Reparto 5: calle 407 y 400
-
Punto Reparto 6: calle 334 y 291
-
Aires de campo -->por la calle principal
-
Punto Reparto 2: Teniente López y Teniente Bolsas
-
Punto Reparto 3: Yuto y Parapeti
-
Punto Reparto 4: sobre Teniente Ardiles y Jukid ---> AEROCLUB
-
Punto Reparto 1: Avda. Undiano y Teniente Farías---> AERO CLUB
-
Punto Reparto 2: Avda. Undiano y Albelos
-
Punto Reparto 3: Teniente Farías y Gavazzini (Esc Prof 10) Punto Reparto 4: Colectora Avda. Fuerza Aérea y Santa Trinidad.
-
Bicentenario
-
Punto Reparto 1: Avda. La Quiaca y RN9 Capilla Señor Quillaca
-
Punto Reparto 2: en 99 Viv. Prolongación Avda. Snopek y Mza Ap5 y Ap6
-
Punto Reparto 3: Avda. Intermedia y Parque Acuático
-
El Milagro
-
Punto Reparto 1: Escuela 455 sobre calle 260
-
Punto Reparto 2: Plaza de los Indios Avda. Túpac Amaru
-
Punto Reparto 3:14 Has
-
Nuevo Alisos
-
Punto Reparto 1: El quebracho y El roble (Iglesia Virgen Desatanudo)
-
Punto Reparto 2: Country Las Delicias
-
Camión de Bomberos "Solo" en Unidad Regional VII En calle Teniente Farías y Soldado Aguirre.