Palpalá elige a su representante 2025 

Este viernes 5 de septiembre, a partir de las 20:30 en el Estadio Olímpico de Palpalá, se llevará a cabo la elección de la representante departamental 2025. La cita, de entrada libre y gratuita, promete una noche cargada de música, color y alegría juvenil, que reunirá a familias, amigos y visitantes. Así lo confirmó Manuel Reinoso, director de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad de Palpalá, en entrevista con el streaming de El Tribuno de Jujuy. Reinoso destacó que las candidatas vivieron semanas intensas de actividades previas organizadas por el municipio. “Estamos muy contentos porque concluimos una agenda hermosa que se preparó desde la municipalidad con el acompañamiento del señor intendente. Durante más de dos semanas las chicas participaron en propuestas protocolares, recreativas y culturales, y ayer finalizamos con el saludo protocolar”, señaló.

El funcionario subrayó la unión que se generó entre las jóvenes: “Queremos destacar el compañerismo que hubo en todo momento. Más allá de la competencia, lo que se refleja es el espíritu de amistad y compromiso de nuestros jóvenes”.

La jornada del viernes contará con dos instancias de ingreso. “Las puertas del Estadio Olímpico estarán abiertas desde las 9 hasta las 12 del mediodía, y nuevamente a partir de las 19 horas. Queremos remarcar que el acceso será totalmente libre y gratuito para que todos puedan acercarse”, explicó Reinoso.

La elección comenzará a las 20:30, mientras que la coronación está prevista alrededor de las 23:30 o la medianoche. “Con ese momento daremos por concluida la gala, coronando a la nueva representante del departamento Palpalá”, precisó el director de Ceremonial y Protocolo.

Uno de los atractivos que marcará la diferencia será el concurso de hinchadas, que tendrá su segunda edición. “Es una innovación muy linda y significativa, que da la oportunidad a cada colegio de mostrar su trabajo en equipo y alentar a sus candidatas. Queremos que se sientan protagonistas y que puedan desplegar toda su creatividad”, sostuvo Reinoso.

El concurso se convirtió en un espacio donde se vive la verdadera pasión juvenil, con la participación activa de los estudiantes y el acompañamiento de la comunidad educativa.

Además de la elección y del concurso, la gala contará con la participación de academias de danza y artistas locales. “Estamos preparando un show artístico especial, con un elenco conjunto integrado por las academias de danza de Palpalá. Es un número pensado para homenajear nuestras tradiciones y sorprender al público con una puesta muy cuidada”, adelantó Reinoso.

De esta forma, la gala no solo servirá para coronar a la nueva representante, sino también para dar visibilidad al talento artístico que florece en el departamento.

Reinoso insistió en que esta celebración pertenece a todos los palpaleños “Queremos invitar a los vecinos y a quienes nos visiten a que se acerquen al Estadio Olímpico este viernes 5, desde las 20:30. Será una noche para disfrutar en familia, compartir con amigos y acompañar a nuestras candidatas. Es una fiesta que refleja la fuerza, la alegría y la creatividad de nuestros jóvenes”, expresó.

Finalmente, subrayó la importancia de mantener viva esta tradición. “Nuestro objetivo es que cada año sea más inclusiva, más participativa y que llegue a cada hogar. Queremos que Palpalá se sienta orgullosa de sus jóvenes y que esta gala sea un espacio de unión y alegría para toda la comunidad”.

La elección de la representante departamental se presenta así como una celebración de identidad, juventud y cultura, que convertirá al Estadio Olímpico en el epicentro de una noche inolvidable.