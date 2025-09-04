Policías salvan la vida de una bebé de 11 meses que no podía respirar

Efectivos de la Unidad Policial Ciclística de Acción Rápida salvaron la vida de una niña de 11 meses que había dejado de respirar. El hecho ocurrió en la noche del pasado miércoles, cerca de las 21:30 horas, en las inmediaciones de la ex Casilla de Turismo de la ciudad Capital.

Según informaron fuentes policiales, los agentes fueron alertados de manera urgente por una mujer de 27 años, quien se encontraba en un cajero automático de la zona. La madre, en estado de desesperación, advirtió que su hija menor había dejado de respirar y no respondía a ningún estímulo.

Al encontrar a los policías, estos intervinieron de inmediato. Aplicando sus conocimientos en primeros auxilios, realizaron las maniobras de reanimación necesarias que permitieron que la bebé recuperara la respiración y estabilizara su estado de salud en el lugar.

Minutos después, arribó al sitio personal del SAME. Los médicos realizaron los controles correspondientes a la menor y confirmaron que sus parámetros vitales se encontraban dentro de la normalidad, validando así el éxito de la reanimación inicial realizada por los policías.