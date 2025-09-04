"Angie" González, la joven asesinada, cumpliría 16 años

Ayer 3 de septiembre Angelina "Angie" González estaría cumpliendo 16 años, la joven de Pampa Blanca encontrada sin vida en la playa del río Las Pavas a principios de mayo. Además, hoy se cumplen cuatro meses del macabro hallazgo, tras el "quiebre" del único imputado, Adrián Ochoa (25), quien reconoció dónde estaba el cuerpo de la adolescente. El hombre está acusado del supuesto delito de "homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja y por haber mediado violencia de género".

En ese contexto de dolor y mucha angustia para los familiares de "Angie" que visitaron la tumba en el cementerio de Pampa Blanca, en la capital jujeña el Juzgado de Control y Garantías fue la sede de la tercera audiencia en el marco de la investigación penal preparatoria.

Durante la jornada de ayer, la fiscal que instruye el caso, Romina Núñez, solicitó la prórroga de la prisión preventiva y del plazo de la investigación, para continuar con las tareas de pesquisa. Por lo tanto, luego del pedido de la titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de la ciudad de Perico, Ochoa va a continuar en el Establecimiento Penitenciario N° 1 del barrio Gorriti, de la ciudad capital.

¿Un cómplice?

En el marco de la investigación, Evangelina Barraza, madre de Angelina, puso en duda que Adrián Ochoa haya sido el único participante en el crimen de su hija en la localidad de Pampa Blanca.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, la progenitora manifestó que "me dicen que parece que actuó solo. Pero yo tengo esa desconfianza, creo que hay otro cómplice. Como puede ser la misma familia, como puede ser el padre, además. Porque al momento que yo he ido a buscar a mi hija a la casa de ellos, por cómo se ofuscaban la madre, el padre, todos alterados", recordó la mujer, con respecto al momento en el cual se dirigió al domicilio del único acusado para preguntar sobre el paradero de su hija el 3 de mayo pasado, día de su desaparición.

Cabe recordar, que Ochoa negó haberla visto a Angelina en aquellos días y le aseguró que había estado pescando toda la tarde del sábado 3 de mayo en el río Las Pavas.

Hechos que se investigan

De acuerdo a la investigación llevada adelante por la unidad fiscal especializada en este tipo de delitos, Angelina "Angie" González, de 15 años, salió el sábado 3 de mayo alrededor de las 17 de su casa ubicada en el barrio San Expedito de la localidad de Pampa Blanca.

Horas más tarde, cerca de las 21, los efectivos de la Seccional 45º de Pampa Blanca activaron el protocolo de búsqueda, luego que la progenitora de la adolescente alertara sobre su desaparición.

Desde un primer momento, en el entorno de "Angie" se sospechó que Adrián Ochoa fue quien la citó en un lugar, momento a partir del cual no se supo más nada de la joven. En consecuencia, la madre de la víctima fue a la casa del detenido y le preguntó por su hija. Ochoa respondió con evasivas y manifestó que hacía mucho tiempo que no sabía nada de la joven y que acababa de llegar de pescar toda la tarde.

Al otro día, el domingo 4, alrededor de las 9 el personal del Same fue alertado sobre un presunto intento de suicidio. Cuando se hicieron presentes en la vivienda de la familia Ochoa, lograron salvarle la vida al único acusado, quien había ingerido un pesticida.

Fue trasladado de urgencia a la guardia del hospital "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico y, horas más tarde, su estado de salud comenzó a mejorar. El desenlace se dio cuando el inculpado se "quebró" ante los efectivos, se culpó de haber protagonizado el crimen y dio la ubicación donde dejó el cuerpo. Más tarde, alrededor de las 11 fue hallado en un tramo de la playa del río Las Pavas.