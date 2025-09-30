Santiago del Moro se llevó el Oro en los Premios Martín Fierro

El evento más importante de la televisión argentina, se dio cita este lunes 29 de septiembre. Los Premios Martín Fierro 2025 tuvieron su noche en el Hotel Hilton de Puerto Madero con todas las figuras y quienes hacen nuestra pantalla chica local.

Con Santiago del Moro a la cabeza y las palabras de Luis Ventura, presidente de Aptra, para dar inicio a la gala, se distinguieron a quienes se destacaron durante la temporada 2024 en la televisión de aire. Al final de la noche, fue el mismo conductor de la gala quien se llevó el Oro y le tocó anunciarse como el dueño del premio máximo.

“Ya nos estamos yendo, pero antes falta el gran premio de la noche. Ganador, ganadora o ganadores del Martín Fierro de Oro es para... ¡Santiago del Moro!“, gritó, al ver su nombre en el sobre, lo que provocó que se agarre la cara con las manos, asombrado. Cuando llegó el momento de agradecer, recordó sus inicios y algunos pasos importantes en su vida.

”Gracias. Hace un par de años que me decían: “Te lo podés llevar, te lo podés llevar”. Pensé que este momento nunca iba a llegar y este es el premio al laburo, a levantarme todos los días de mi vida a las cinco menos cuarto de la mañana, a creer en mí, a que cuando todo el mundo te dice: ‘No, no podés, no servís, no tenés ningún contacto, las cosas no se van a dar’”, resaltó.

“Hay mucha gente que me ha inspirado, mucha gente que está acá, mucha gente que ha confiado en mí, que me ha dado laburo, otra que no confió tanto y le demostré con trabajo que todo se puede. Este es el fruto de un chico que un día soñó desde un lugar muy chiquito hacer esto. Yo soñaba con estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño. Gracias, Aptra. Y aguante la televisión, carajo. ¡Viva Argentina! ¡Los amo! Gracias por todo", concluyó Del Moro, acariciado por los aplausos del salón.