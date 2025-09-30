Choque en cadena y vuelco de un camión

Un violento accidente se registró en horas de la tarde en la intersección de la Ruta Nacional Nº 34 y la Ruta Provincial Nº 1, a la altura del puente San Pedro. El hecho involucró a varios vehículos en un choque en cadena, que terminó con el vuelco de un camión cargado con azúcar.

Como consecuencia, la carga quedó desparramada sobre la calzada, lo que generó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad. Se desplegó un importante operativo policial para resguardar la mercadería, ya que numerosos transeúntes intentaron llevarse parte de los bultos caídos.

El tránsito permanece restringido en la zona del siniestro y se solicita a los conductores circular con extrema precaución, además de optar por rutas alternativas para evitar demoras.