Torneo grueso calibre

Organizado por la subcomisión de Arma Corta del Tiro Federal Jujuy se disputó un excelente torneo de tiro dinámico en la especialidad de Idpa, donde tomaron parte 22 tiradores, divididos en tres divisiones y las categorías de nivel "A" y "B". Bajo un clima camaradería respetando la ética deportiva, seguridad y respeto a los reglamentos vigentes se desarrolló la competencia. Además de los tiradores se destacó la gran cantidad de espectadores que se dieron cita.

Mientras que los resultados finales fueron los siguientes. Categoría "A", grueso calibre: 1º) Franco Facetti con 76.79 puntos; 2º) Julio Facetti con 84.51; 3º) Pablo Odetti con 96.33; 4º) Emanuel Tejerina con 104.33; 5º) Diego Tapia con 107.03; 6º) Gustavo Subia con 114.85; 7º) Ricardo Fleitas con 120.15.

Categoría "B", grueso calibre: 1º) Roberto Ibarzabal con 139.37 puntos; 2º) Serafín Rey Campero con 144.68; 3º) David Gaona con 144.75; 4º) Claudia Cura con 164.81; 5º) Emilio Surlin García con 184.61; 6º) León Rey Campero con 207.65; 7º) Raúl Miggnacco con 222.56; 8º) Estella Maris Gaona con 225.46; 9º) Guillermo Abraham con 241.25.

División calibre 22 LR: 1º) Mario Sona con 154.29 puntos; 2º) Claudio Gallardo con 177.48; 3º) Diego Gallardo con 177.58; 4º) Luis Calatayud con 180.30; 5º) Gustavo Méndez con 190.65. Juniors: Renzo Abraham.

La subcomisión de Arma Corta agradeció a la CD de la entidad que nuclea a los tiradores de la provincia por el apoyo recibido en la logística, como así también a los tiradores participantes y público en general que asistió a pesar de las altas temperaturas.

También destacó el gesto de las autoridades del GAM 5 por su desinteresada colaboración para el desarrollo de esta actividad deportiva.