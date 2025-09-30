Soria: "Ganar el domingo para los hinchas"

El volante de contención de Gimnasia y Esgrima, Hugo Soria, afirmó que el domingo sólo sirve ganarle a Chacarita Juniors, sin especular con el empate, más allá que el equipo ya está clasificado para el Reducido de la Primera Nacional, donde se dirimirá el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Soria, que en la derrota ante San Telmo del fin de semana tuvo que jugar de marcador central, aseguró ante El Tribuno de Jujuy que le quieren regalar una victoria a los hinchas el domingo ante el "funebrero" en el estadio "23 de Agosto".

"Se nos viene otro desafío difícil en casa. Vamos a trabajar para poder hacer los goles y volver a sumar de a tres puntos, como lo hicimos muchas veces este campeonato. Tenemos que ganar, no hay que especular con el empate porque queremos darle la alegría a la gente que siempre apoya , llena la cancha y se matan por pagar una entrada", sostuvo convencido el uruguayo.

Sobre esta racha de cuatro partidos perdidos al hilo en la etapa definitoria del campeonato, el mediocampista afirmó que "no sabemos bien por dónde pasa este momento del equipo. Creamos situaciones y por esas cosas del fútbol no podemos lograr una victoria. También sabemos que estamos en un camino que tenemos muchos lesionados, por partido se lesiona uno o dos y eso hace que jugadores tengan que jugar en otras posiciones. Yo me sentí bien como central haciendo el esfuerzo. Ahora hay que recuperar lesionados para lo que viene".

Es importante la parte anímica para los próximos compromisos de un plantel que viene de golpe en golpe, no acostumbrado a lo largo de un torneo que lo tuvo puntero en 14 fechas y 13 sin sufrir derrotas.

"El grupo siempre está bajoneado cuando perdés, pero en la semana vamos a trabajar esa parte también para llegar de la mejor forma al partido con Chacarita", aclaró el capitán del "lobo" estos últimos partidos ante la lesión de Guillermo Cosaro.

Además, Soria, quien arribó a Gimnasia a principios de 2023 proveniente de All Boys, hizo un análisis en caliente de la caída en la Isla Maciel: "En el primer tiempo jugamos más o menos, queríamos pegar primero nosotros, pero ellos se encontraron con dos goles que fueron un golpe fuerte. En el segundo salimos con otra cabeza, hablamos mucho en el entretiempo , creamos muchas situaciones, pero no pudimos concretar. Se hace muy difícil cuando pasa eso", cerró.