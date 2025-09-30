Sin Miguel Russo, Boca se entrenó

El experimentado atacante de 38 años se perdió los últimos tres partidos en los que Boca empató 1-1 con Rosario Central en el estadio "Gigante de Arroyito", volvió a igualar 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en condición de local y perdió 2-1 ante Defensa y Justicia, el sábado en Florencio Varela.

Tras estos tres encuentros ausente, el ex Manchester United de Inglaterra retornó a las prácticas que son supervisadas por el ayudante de campo Claudio Ubeda, a la espera de la reaparición de Russo. El exjugador de Racing y Huracán dirigió al equipo el sábado ante la ausencia del entrenador principal.

En principio, Boca se iba a entrenar ayer por la tarde, el domingo por la noche, los jugadores recibieron la notificación de presentarse por la mañana.

Por su parte, Russo permanece en reposo en su domicilio tras ser dado de alta el viernes pasado del sanatorio Fleni en el barrio porteño de Belgrano. El exentrenador de Rosario Central superó un cuadro de deshidratación y valores altos de bilirrubina. Asimismo, no se conoce aún la fecha en la que el director técnico de 69 años volverá a conducir al equipo aunque dentro del club confían en que sea esta semana, con vistas al partido del domingo ante Newell's en el estadio "La Bombonera".