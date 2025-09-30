°
30 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Deportes

Actividades programadas en Mardel

Hoy comienzan en esta ciudad las competencias en los diferentes escenarios programados por la organización de la instancia final nacional de los Juegos Evita.

Martes, 30 de septiembre de 2025 00:00

En sub 15 masculino y femenino, en la pista del Emder, comienzan las actividades de atletismo, mismo horario para bádminton sub 16 en ambos sexos en singles y dobles en cancha Complejo Nautilus Ciromar, mientras que, en el mismo complejo, pero en el natatorio, inician las competencias de natación sub 14, también varones y mujeres, tanto adaptado como convencional.

A partir de las 8.30 se juega en Club Náutico y Club Banco Provincia, se juega tenis en sub 16 mixto.

A partir de las 9, arranca la acción del vóley en sub 15 masculino en cancha del Instituto Santa Cecilia Córdoba, y en femenino Cedetalvo respectivamente. Misma hora para Hockey en Centro Municipal Hockey, y judo en el Cef 1. El básquet 3x3 se juega en cancha de Skatepark para las categorías sub 16 a partir de las 10, mismo horario para el tenis de mesa en sub 14, en varones y mujeres, mientras que en sub 14 femenino, a las 10.30 se realiza la competencia de gimnasia artística. Por la tarde, a las a las 14 comienza la lucha en el Cef 1.

Se viene la fiesta del deporte argentino y Jujuy estará presente.

(Gonzalo Díaz).

 

