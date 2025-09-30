Actividades programadas en Mardel

En sub 15 masculino y femenino, en la pista del Emder, comienzan las actividades de atletismo, mismo horario para bádminton sub 16 en ambos sexos en singles y dobles en cancha Complejo Nautilus Ciromar, mientras que, en el mismo complejo, pero en el natatorio, inician las competencias de natación sub 14, también varones y mujeres, tanto adaptado como convencional.

A partir de las 8.30 se juega en Club Náutico y Club Banco Provincia, se juega tenis en sub 16 mixto.

A partir de las 9, arranca la acción del vóley en sub 15 masculino en cancha del Instituto Santa Cecilia Córdoba, y en femenino Cedetalvo respectivamente. Misma hora para Hockey en Centro Municipal Hockey, y judo en el Cef 1. El básquet 3x3 se juega en cancha de Skatepark para las categorías sub 16 a partir de las 10, mismo horario para el tenis de mesa en sub 14, en varones y mujeres, mientras que en sub 14 femenino, a las 10.30 se realiza la competencia de gimnasia artística. Por la tarde, a las a las 14 comienza la lucha en el Cef 1.

Se viene la fiesta del deporte argentino y Jujuy estará presente.

(Gonzalo Díaz).