3 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Informacion General

"Lista Verde" presentó su propuesta de trabajo

La lista Acción Profesional anunció propuestas, para las elecciones de este viernes en el Consejo de Ciencias Económicas de Jujuy.

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 22:39
JOSÉ PIANETTI

La lista Verde, que impulsa como presidente a José Pianetti, presentó sus principales propuestas para los profesionales de las Ciencias Económicas de Jujuy. Una de ellas busca garantizar el acceso a soluciones habitacionales para los matriculados de la entidad,  reforzando el compromiso de trabajar en políticas que acompañen el desarrollo y estabilidad de este sector. 

Otra de las iniciativas es fortalecer los convenios con la Universidad de Belgrano y la Universidad de Campo Grande (Brasil) para que los profesionales asociados tengan más oportunidades de formación e intercambio internacional. 

Y también busca que los honorarios mínimos sugeridos de los profesionales en Ciencias Económicas estén regulados por ley.

Desde la agrupación destacaron que este programa responde a las principales demandas de los profesionales jujeños.

 

