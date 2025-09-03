"Lista Verde" presentó su propuesta de trabajo

La lista Verde, que impulsa como presidente a José Pianetti, presentó sus principales propuestas para los profesionales de las Ciencias Económicas de Jujuy. Una de ellas busca garantizar el acceso a soluciones habitacionales para los matriculados de la entidad, reforzando el compromiso de trabajar en políticas que acompañen el desarrollo y estabilidad de este sector.

La lista Verde, que impulsa como presidente a José Pianetti, presentó sus principales propuestas para los profesionales de las Ciencias Económicas de Jujuy. Una de ellas busca garantizar el acceso a soluciones habitacionales para los matriculados de la entidad, reforzando el compromiso de trabajar en políticas que acompañen el desarrollo y estabilidad de este sector.

Otra de las iniciativas es fortalecer los convenios con la Universidad de Belgrano y la Universidad de Campo Grande (Brasil) para que los profesionales asociados tengan más oportunidades de formación e intercambio internacional.

Y también busca que los honorarios mínimos sugeridos de los profesionales en Ciencias Económicas estén regulados por ley.

Desde la agrupación destacaron que este programa responde a las principales demandas de los profesionales jujeños.