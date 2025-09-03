Una vida dedicada a la enseñanza Irma Alicia Vásquez se jubiló tras 41 años de servicio

Después de más de cuatro décadas de servicio incansable, la querida profesora Irma Alicia Vásquez se acogió a la jubilación dejando una huella imborrable en varias generaciones de estudiantes de la región.

Después de más de cuatro décadas de servicio incansable, la querida profesora Irma Alicia Vásquez se acogió a la jubilación dejando una huella imborrable en varias generaciones de estudiantes de la región.

Colegas, alumnos y directivos la despidieron con muestras de gran cariño y respeto, reconociendo su invaluable aporte a la educación.

​El 1 de septiembre de 2025, marcó el fin de una carrera ejemplar que comenzó en 1983. Irma Vásquez se recibió primero como Profesora de piano y Profesora de folklore, títulos que la llevaron a sus primeros cargos como maestra de Educación Musical.

Su dedicación la llevó a las aulas de las escuelas primarias N° 214 Ejército del Norte, N° 405 Brigadier Juan Manuel de Rosas de Perico y la escuela N° 30 Juana Azurduy de Padilla de Monterrico.

​En 1990, su pasión por la enseñanza la impulsó a obtener un nuevo título como Profesora de Historia y Educación Cívica del Instituto Superior del Profesorado.

Con esta nueva formación, extendió su vocación a la educación secundaria. A partir de entonces, impartió clases en el Colegio Nuestra Señora de Las Mercedes de Monterrico, la escuela de Comercio José Manuel Estrada y la escuela Técnica N° 1 Humberto Samuel Luna de Perico.

​A lo largo de sus 41 años de trayectoria, la profesora Vásquez no solo transmitió conocimientos, sino que también formó a sus estudiantes con valores, pasión y compromiso. Su legado perdurará en la memoria de todos aquellos que tuvieron el privilegio de ser sus alumnos, recordándola como una docencia que dedicó su vida a la enseñanza.