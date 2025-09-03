¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
3 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

rock
Alberto Buly
teatro
El tiempo en Jujuy
Cochinoca
lanus
Onda Estudiantil 2025
Corte Suprema
Ushuaia
Onda estudiantil
rock
Alberto Buly
teatro
El tiempo en Jujuy
Cochinoca
lanus
Onda Estudiantil 2025
Corte Suprema
Ushuaia
Onda estudiantil

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1360.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Ushuaia: un matrimonio lucha por su vida tras perder a sus tres hijos en un incendio

Una familia jujeña fue alcanzada por un voraz fuego que comenzó en la cocina de su casa en el Barrio Peniel. Los jóvenes de 17, 19 y 21 años murieron en el acto. Sus padres, con graves quemaduras, permanecen internados en estado crítico.

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 10:05

Una tragedia enlutó a una familia oriunda de Jujuy, tras un incendio que consumió su vivienda en el Barrio Peniel en la noche del domingo. El saldo es desgarrador: tres jóvenes hermanos fallecidos y sus dos padres luchando por su vida en la Terapia Intensiva del Hospital Regional.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una tragedia enlutó a una familia oriunda de Jujuy, tras un incendio que consumió su vivienda en el Barrio Peniel en la noche del domingo. El saldo es desgarrador: tres jóvenes hermanos fallecidos y sus dos padres luchando por su vida en la Terapia Intensiva del Hospital Regional.

La víctimas fatales fueron identificadas como Mateo (17), Ignacio (19) y Lucas (21) Cruz Sejas, cuyos cuerpos fueron hallados entre los escombros de la vivienda, reducida a cenizas. Sus padres, Carlos Cruz (45) y Fabiola Vanesa Sejas (43), lograron escapar por sus propios medios con graves heridas y fueron trasladados de urgencia por vecinos al nosocomio local.

Según los reportes médicos, ambos presentan quemaduras críticas. Fabiola tiene afectado el 16% de la superficie de su cuerpo, mientras que Carlos sufre quemaduras en el 35%, con compromiso de las vías aéreas, lo que requiere intervenciones periódicas en quirófano.

El siniestro se inició alrededor de las 23.35 del domingo 31 de agosto. Las primeras pericias de la División Policía Científica indican que el foco ígneo habría comenzado en el sector de la cocina, "probablemente debido a un problema eléctrico". La construcción, de material ligero, favoreció la rápida propagación de las llamas.

La tarea de los bomberos se vio complicada por la ubicación del inmueble, en el macizo PE 09, al que se accede por angostas y sinuosas calles de tierra. Mientras combatían el fuego, las llamas alcanzaron varias garrafas en el interior de la casa, que explotaron, aumentando el peligro del operativo.

La Justicia intervino de inmediato y dispuso una consigna policial en el lugar hasta que los peritos pudieron realizar las tareas de inspección. Para este martes estaba previsto que los cuerpos de los tres jóvenes sean sometidos a autopsia, para luego ser entregados a sus familiares.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD