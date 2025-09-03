Ushuaia: un matrimonio lucha por su vida tras perder a sus tres hijos en un incendio

Una tragedia enlutó a una familia oriunda de Jujuy, tras un incendio que consumió su vivienda en el Barrio Peniel en la noche del domingo. El saldo es desgarrador: tres jóvenes hermanos fallecidos y sus dos padres luchando por su vida en la Terapia Intensiva del Hospital Regional.

La víctimas fatales fueron identificadas como Mateo (17), Ignacio (19) y Lucas (21) Cruz Sejas, cuyos cuerpos fueron hallados entre los escombros de la vivienda, reducida a cenizas. Sus padres, Carlos Cruz (45) y Fabiola Vanesa Sejas (43), lograron escapar por sus propios medios con graves heridas y fueron trasladados de urgencia por vecinos al nosocomio local.

Según los reportes médicos, ambos presentan quemaduras críticas. Fabiola tiene afectado el 16% de la superficie de su cuerpo, mientras que Carlos sufre quemaduras en el 35%, con compromiso de las vías aéreas, lo que requiere intervenciones periódicas en quirófano.

El siniestro se inició alrededor de las 23.35 del domingo 31 de agosto. Las primeras pericias de la División Policía Científica indican que el foco ígneo habría comenzado en el sector de la cocina, "probablemente debido a un problema eléctrico". La construcción, de material ligero, favoreció la rápida propagación de las llamas.

La tarea de los bomberos se vio complicada por la ubicación del inmueble, en el macizo PE 09, al que se accede por angostas y sinuosas calles de tierra. Mientras combatían el fuego, las llamas alcanzaron varias garrafas en el interior de la casa, que explotaron, aumentando el peligro del operativo.

La Justicia intervino de inmediato y dispuso una consigna policial en el lugar hasta que los peritos pudieron realizar las tareas de inspección. Para este martes estaba previsto que los cuerpos de los tres jóvenes sean sometidos a autopsia, para luego ser entregados a sus familiares.