Fue exitoso el "Desafío Ruta 83"

Pedalistas provenientes de Jujuy, Salta y Catamarca se dieron cita en la localidad de Calilegua para participar del nuevo circuito en lo que se denominó "Desafío Ruta 83" de mountain bike, competencia que atravesó paisajes del Parque Nacional Calilegua y reunió a aficionados y profesionales del ciclismo.

La prueba fue impulsada por el municipio local, a través del intendente Raúl Chávez, junto a los organizadores Justino Gareca, Genaro Aylan, Francisco Montiel y Marina Gon, con el acompañamiento del Parque Nacional Calilegua. La fiscalización quedó en manos de Sportmetric.net, que se ocupó del control desde la inscripción hasta la llegada, con el apoyo de la Policía provincial y del Same 107. Antes de la largada, se realizó la inauguración del nuevo circuito con un homenaje y el descubrimiento de una placa en reconocimiento a Gareca, Aylan y Montiel, pioneros en la creación de este circuito.

Las distancias y categorías fueron las de 44 km: Elite (damas y caballeros), Master A y B, con trayecto hasta la Mesada de la Colmena. Las de 20 km: Master C, D y E, Promocionales y Juveniles, además de Damas Master A y B, hasta El Mirador. También las de 10 km: Categoría Calidad de Vida, con llegada al Santuario de la Virgen de Guadalupe. Tras el cierre de la competencia, los organizadores resaltaron el esfuerzo conjunto y la masiva convocatoria. "En apenas una semana logramos dar forma a la carrera y hoy celebramos que el sueño se concretó", expresó Justino Gareca. Genaro Aylan subrayó la participación de ciclistas de diferentes provincias, mientras que el intendente Raúl Chávez agradeció a todas las áreas municipales que colaboraron.