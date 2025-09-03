Estrenan indumentaria

La pasión por el básquet sigue latiendo fuerte en Palpalá, y en esta ocasión un grupo de jugadoras de la categoría +60 emprenderá un emocionante viaje a Comodoro Rivadavia para disputar la 5º final de Regionales Edición 2025, representando no solo a su ciudad sino a todo Jujuy. La misma, se desarrollará del 19 al 21 del corriente mes en la provincia de Chubut. El impulso para esta importante travesía llega gracias a la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, que, mediante una donación de indumentaria, busca brindar un respaldo significativo a esta delegación. El evento deportivo, es organizado por la Federación Femenina de Maxibásquet Argentina, el equipo de ABP (Asociación de Básquet Palpalá), que contienen a 500 personas aproximadamente tanto en masculino como femenino dará lo mejor en el certamen.

En este sentido, Matías Jaramillo, dirigente de la liga de básquet de Palpalá, expresó su gratitud hacia el intendente Rubén Eduardo Rivarola y la Municipalidad por este valioso apoyo. "Estamos muy emocionados y felices por esta donación que es muy importante para nuestras jugadoras de la categoría +60. Ellas van a ir representando a la ciudad y al NOA en la final de la región".

"El básquet en Palpalá tiene una historia rica y continúa, con 38 años de actividad ininterrumpida que se celebrarán el próximo 10 de septiembre. La liga, que hoy alberga a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, es un testimonio del legado construido por jugadoras que son consideradas las 'madres fundadoras' de la institución", resaltó Jaramillo.

A su turno, Ana María Lasserre, una de las jugadoras con una larga trayectoria, compartió su entusiasmo y el significado del básquet. "Yo digo que tengo media vida con el básquet porque empecé a jugar hace cuarenta años", relató, añadiendo que "el básquet nos ha dado muchas satisfacciones y acá en Palpalá hemos tenido momentos muy lindos". Este viaje a Comodoro Rivadavia no es solo una oportunidad para las jugadoras de Palpalá, sino también un motivo de orgullo para Jujuy, ya que son uno de los pocos de Jujuy que participarán en esta instancia. La flamante indumentaria es vista como un amuleto de buena suerte para la final. "Esperemos que así sea, que podamos estrenarla con éxito", manifestó.

La convocatoria para la categoría +60 sigue sumando adeptas. "Son las que no quieren abandonar", afirmó Lasserre, quien además es secretaria de la Federación Femenina de Maxibásquet.