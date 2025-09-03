En Palpalá se concretó el 1º Torneo Provincial

En Palpalá se concretó recientemente el 1º Torneo Provincial de Kick Boxing que ya tiene asegurada la nueva edición para el año 2026. Así fue que con gran éxito en instalaciones del Salón MTL del barrio Belgrano de Palpalá se desplegó la velada que fue organizada por Maidana Producciones y el Team Villarreal. El mismo estuvo avalado por la Asociación de Kick Boxing Gustavo Besin, personería jurídica 1101.

En Palpalá se concretó recientemente el 1º Torneo Provincial de Kick Boxing que ya tiene asegurada la nueva edición para el año 2026. Así fue que con gran éxito en instalaciones del Salón MTL del barrio Belgrano de Palpalá se desplegó la velada que fue organizada por Maidana Producciones y el Team Villarreal. El mismo estuvo avalado por la Asociación de Kick Boxing Gustavo Besin, personería jurídica 1101.

La competencia reunió púgiles en distintas categorías y divisiones , coronándose campeones provinciales los siguientes competidores : división 14 años hasta 64 kg Mateo Maidana (Dojo Maidana), división cadetes femeninos hasta 54 kg Antonella Mamaní (Team Mendoza), división cadetes masculinos hasta 74 kg Lucas Velázquez (Dojo Maidana), división juveniles femeninos hasta 75 kg Ariana Soraire (Team Makabro), división juveniles masculinos hasta 60 kg Franco Limache (Dojo Maidana), hasta 81 kg Estefano Fernández (Team Villarreal), división mayores femeninos hasta 52 kg Paula Lagoria (Dojo Maidana), división mayores masculinos hasta 60 kg Gonzalo Arnedo (Team Makabro), hasta 68 kg Maximiliano Bilán (Taekwondo Elite), hasta 72 kg Alexis Silvetti (Team Villarreal), hasta 76 kg Germán García (Team Villarreal) y peso libre Federico Villarreal (Team Villarreal).

Nicolás Maidana, instructor y organizador de la velada de artes marciales dialogó con el diario El Tribuno de Jujuy y comentó que "el evento cumplió todas nuestras expectativas, salió como deseamos, todo muy bien, con muy buena convocatoria de público. Al finalizar la clasificación se hizo entrega de medallas para el 1º y 2º puesto , con el apoyo del sponsors oficial Raptor Gym (Gimnasio de Palpalá) pero también colaboraron Acacia (fiambres y vinos) y ADN (suplementos deportivos) que brindaron su granito de arena para que todo pueda desplegarse de la mejor manera y hoy Jujuy pueda tener su representante en cada una de las categorías participantes", selló.

Maidana: "Darle el lugar que le corresponde al kick boxing"

En esta ocasión fue el 1º Torneo Provincial que se realiza en Jujuy. Ya se trabaja para que el año siguiente se pueda realizar un Regional y los clasificados en el Provincial puedan tener participación representando a Jujuy que sería la primera vez que se hace en lo que es modalidad kick boxing.

El objetivo fue obtener campeones provinciales en cada categoría. Ya que el 15 de noviembre se concretará un mega evento en el estadio Olímpico de Palpalá. Por ello, Nicolás Maidana, explicó que "estamos volviendo a darle el lugar que le corresponde a lo que kick boxing en Palpalá, respecto a lo que es el Dojo Maidana el referente en la disciplina es Mateo 'La Máquina' Maidana que con 14 años viene en ascenso y muy pronto también tendrá su debut en boxeo que tiene como referente a Lucas Valdiviezo".