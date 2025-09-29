Se salvó de ser atropellado y se arrodillo para rezar

Un momento de puro terror y milagro quedó registrado en las cámaras de seguridad de la ciudad de Aracaju, en Brasil, donde un joven de 26 años, identificado como Erick Danilo Santos, escapó por segundos de ser atropellado por un auto a toda velocidad. El incidente ocurrió la mañana del pasado sábado.

Erick, un trabajador de limpieza, se encontraba sentado en la acera tomando café y esperando el autobús para ir a trabajar. En un instante, se dio cuenta de que un vehículo fuera de control se dirigía directamente hacia él. Las imágenes del video, que se volvió viral, muestran su reacción instantánea y su increíble reflejo para ponerse de pie y esquivar el impacto. El auto, que se desvió de su carril, terminó derribando una señal de tráfico que estaba justo donde segundos antes se encontraba Erick, según el video y el informe del portal G1.

"En ese día entendí aún más que cada día es un regalo y que no tenemos garantía del mañana. La vida es corta, pero la eternidad es real. Fue una salvación increíble y solo tengo que agradecer", declaró el joven, visiblemente conmovido. Inmediatamente después de levantarse, Erick se arrodilló en la calle para rezar, un gesto que ha conmovido a miles de personas.

El conductor del vehículo no ha sido identificado y, según Erick, se dio a la fuga. El joven relató que, a pesar de sentirse estresado por problemas personales esa mañana, se sintió protegido por una fuerza superior. "Todos los días rezo antes de salir de casa, pero en ese día no recé. Estaba estresado y aun así, Dios me salvó", afirmó.