Tras una cautelar, restituyen pensiones en Yala

La justicia federal hizo lugar a una cautelar presentada por la municipalidad de Yala para suspender la baja de las pensiones por discapacidad:

El Juzgado Federal Nº 2 de la provincia hizo lugar a una medida cautelar que desde el Municipio de Yala se interpuso, luego de que vecinos de nuestra jurisdicción denunciaran que habían sido excluidos de forma arbitraria de la pensión no contributiva por invalidez.

Desde el Municipio se arbitraron todos los medios legales y se les otorgó a los damnificados acompañamiento y asesoramiento, donde recientemente se logró que la Agencia Nacional de Discapacidad restituya la pensión no contributiva por incapacidad a estas personas, que había sido suspendida sin previo aviso.

“Tenemos la firme convicción de que el Estado debe acompañar, ayudar y solidarizarse en especial, con las personas que conviven con algún tipo de discapacidad y no pueden valerse por sí mismas. Es por eso que desde el Municipio de Yala estamos comprometidos para velar por el bienestar de nuestros vecinos, sobre todo en situaciones tan complejas como estas”, dijo el intendente Santiago Tizón.

Con la orden judicial, la Agencia Nacional de Discapacidad deberá mantener las pensiones por discapacidad durante todo el tiempo que dure el proceso judicial, hasta el dictado de la sentencia definitiva.