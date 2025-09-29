Tiroteo e incendio en una iglesia mormona de Michigan

Un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, fue escenario de un tiroteo y un incendio ayer a la mañana, dejando al menos un muerto y nueve heridos. Las autoridades confirmaron que el atacante, un hombre de 40 años originario de Burton, fue abatido. La policía local también confirmó que las llamas fueron erradicadas.

Los hechos han causado alarma en la comunidad local, ubicada a unos 13 kilómetros de la ciudad de Flint y a unos 80 kilómetros al norte de Detroit, en un área con aproximadamente 8.000 habitantes. De acuerdo con el oficial William Renye, el atacante estrelló su vehículo contra la iglesia y luego se bajó para abrir fuego contra los asistentes.

Las autoridades también creen que el incendio fue provocado por el atacante y no descartan hallar más víctimas entre los escombros.

Los equipos de emergencia pidieron evitar la zona para facilitar el trabajo de bomberos y personal sanitario, quienes respondieron a una situación crítica por la magnitud del incendio y la escasez de recursos locales. Varios reportes señalaron que algunas víctimas permanecían atrapadas dentro del edificio mientras las llamas se propagaban.

El incendio alcanzó la quinta alarma y se reportó un posible colapso parcial de la estructura.

Los detalles

El ataque ocurrió en la iglesia ubicada en McCandlish Road, estructura rodeada por un césped y un estacionamiento amplio, próxima a zonas residenciales y otra iglesia cristiana. Videos publicados en redes sociales mostraron grandes columnas de humo mientras los servicios de emergencia luchaban por controlar el incendio.

El departamento de policía solicitó colaboración para mantener despejada el área y permitir la operación de los equipos de rescate. La iglesia realizaba actividades habituales de culto dominical en el rango horario de las 10.00 am a la 1.00 pm. Se desconocen detalles sobre la cantidad de asistentes al momento del incidente y la identidad del atacante.

Personalidades políticas como el representante John James difundieron mensajes en redes sociales expresando solidaridad con las víctimas y sus familiares. Las autoridades habilitaron centros de reunificación en el pabellón al norte y en el teatro Trillium en Holly y McCandlish, cerca del lugar de los hechos.

Por su parte, el presidente Donald Trump utilizó su plataforma Truth Social para condenar el ataque. "El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho por saber. Este parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos", escribió el mandatario norteamericano.

El tiroteo ocurrió apenas un día después del fallecimiento de Russell M Nelson, quien hasta el sábado presidió la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.