Monterrico: hombre murió tras protagonizar una pelea

Un hombre murió tras protagonizar una pelea, junto a otras siete personas, contra dos sujetos oriundos de la provincia de Salta, en la ciudad de Monterrico. Un total de nueve personas fueron detenidas, mientras la Justicia investiga las causales del deceso.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado sábado alrededor de las 17 sobre un tramo de la calle 3 de Febrero del barrio Villa San Martín de la mencionada ciudad.

Fue en esas circunstancias que un grupo de ocho hombres que ingería bebidas alcohólicas en la vía pública vociferó una serie de insultos a dos transeúntes, ambos oriundos de la vecina provincia de Salta, tras percatarse que uno de ellos vestía una remera de un club deportivo salteño.

La escena fue escalando y derivó en una feroz agresión entre los protagonistas que concluyó cuando una de las personas, que minutos previos consumía bebidas, cayó al suelo y luego de unos breves segundos se desvaneció.

Testigos ocasionales del episodio alertaron de manera inmediata a las autoridades y una comisión de efectivos policiales junto a personal del Same se constituyó en el lugar, pero lamentablemente la víctima carecía de signos vitales. Luego fue identificado por la Policía como Gustavo Ezequiel Cosio.

Posteriormente las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la presencia de un médico de la Policía, quien realizó un examen cadavérico y solicitó que se realice la correspondiente autopsia.

Por tal motivo, personal de Bomberos trasladó el cuerpo de la víctima a la morgue del Poder Judicial del barrio Alto Comedero.

Mientras tanto, los efectivos policiales procedieron a la detención de un total de nueve hombres, que quedaron a disposición de la Justicia y se espera que en las próximas horas presten declaración testimonial de los hechos.

Por su parte, personal del departamento de Criminalística realizó las pericias de rigor.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones de la Unidad Regional 5.