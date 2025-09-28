Incentivo por ahorrar luz: el Gobierno compensará a industrias que reduzcan el uso de electricidad en verano

El Gobierno lanzó un programa de incentivo para aliviar el consumo de energía eléctrica en el verano disponiendo compensar económicamente a las industrias que reduzcan el uso de electricidad en horarios pico de demanda.

La iniciativa apunta a que los grandes usuarios disminuyan voluntariamente el consumo de luz en periodos de mayor demanda durante la temporada estival, otorgando una retribución económica a cambio, para evitar que el sistema se sature y se produzcan cortes.

El Programa de Gestión de Demanda de Energía se creó esta semana mediante la Resolución 379/2025 publicada en el Boletín Oficial y está dirigido a Grandes Usuarios Mayores (GUMA), los Grandes Usuarios Menores (GUME) y los Grandes Usuarios de las Distribuidoras (GUDIS) del Mercado Electrico Mayorista (MEM).

Los interesados deberán adherir voluntariamente y cumplir con el requerimiento de potencias máximas registradas mayores a 300 kW y con el requisito técnico de tener instalado sistema de medición y registro que permita identificar el consumo de energía activa con paso horario.

El plan permitirá que las industrias y grandes comercios perciban un ingreso monetario al ofrecer reducciones de carga eléctrica para que estén disponibles como una reserva adicional del sistema cuando la red esté al límite.

Al ser voluntario, la aplicación exitosa dependerá del grado de adhesión que logre entre los usuarios destinatarios, aunque la retribución proporcional a la energía dejada de utilizar que brindará el Estado actúa como estímulo considerable para captar voluntades.

En el texto oficial se justificó la implementación del nuevo esquema asegurando que “está destinado a generar señales económicas para incentivar la eficiencia energética, promover la generación competitiva de energía y mejorar la calidad de servicio en el sector eléctrico del SADI (Sistema Argentino de Interconexión)”.

Además, se apeló al éxito que tuvieron políticas similares en otros países precisando que “los antecedentes internacionales de programas de gestión de demanda diseñados para trasladar la carga de mayor potencia de la red demuestra que la eficiencia energética y otras medidas de reducción de la demanda, mediante incentivos de rendimiento vinculados al logro de objetivos que generen ahorro, ha tenido muy buenos resultados”.

Al respecto, la normativa citó a “los reportados por la Administración de Información Energética de Estados Unidos de América (U.S. Energy Information Administration) en el Estado de California, los Programas de Eficiencia Energética de Energy del Reino Unido y el Programa de Gestión de la Demanda de Brooklyn-Queens (BQDM), entre otros”.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca que se aplane el consumo en los picos estacionales para evitar un colapso del sistema que derive en apagones masivos, mientras busca financiamiento para realizar las obras eléctricas necesarias para evitar que el aumento de la demanda siga presionando sobre el sistema y sean inevitables los cortes de luz.

En este sentido, la administración de Javier Milei planea trasladar a las tarifas de los usuarios el costo de US$6.500 millones necesarios para afrontar los proyectos que apuntan a ampliar las redes de alta tensión.