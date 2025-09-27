Triple crimen de Florencio Varela: Protesta, reclamo y pedido de justicia

La movilización de Ni Una Menos y otras organizaciones desde Plaza de Mayo hasta Congreso comenzó hace instantes en reclamo por los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes asesinadas por una banda narco en Florencio Varela.

Este sábado a las 16.00 se dio inicio a la masiva movilización "por Lara, por Morena, por Brenda y por todas las que nos faltan", expresa el flyer de convocatoria, en el cual se detalla que se marchará de Plaza de Mayo a Congreso.

Algunos de los familiares, amigos y conocidos de las tres víctimas ya se encuentran en el lugar para decir presente y continuar con su reclamo de justicia.

Además, se esperan que haya otras movilizaciones en distintos puntos del país como, por ejemplo, Bariloche, Córdoba, Rosario, San Juan y Tucumán.