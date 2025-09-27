°
27 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Economía
Onda estudiantil
Crimen de Florencio Varela
Turismo
PRIMERA NACIONAL
Triple Crimen
Colegio de Escribanos
Triple Crimen
Economía
Onda estudiantil
Crimen de Florencio Varela
Turismo
PRIMERA NACIONAL
Triple Crimen
Colegio de Escribanos
Triple Crimen

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

Triple crimen de Florencio Varela: Protesta, reclamo y pedido de justicia

Marcha de familiares, amigos y conocidos de las tres víctimas se encuentran en el lugar. Piden justicia por los crímenes de Brenda, Morena y Lara

Sabado, 27 de septiembre de 2025 17:09

La movilización de Ni Una Menos y otras organizaciones desde Plaza de Mayo hasta Congreso comenzó hace instantes en reclamo por los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes asesinadas por una banda narco en Florencio Varela.

Este sábado a las 16.00 se dio inicio a la masiva movilización "por Lara, por Morena, por Brenda y por todas las que nos faltan", expresa el flyer de convocatoria, en el cual se detalla que se marchará de Plaza de Mayo a Congreso.

Algunos de los familiares, amigos y conocidos de las tres víctimas ya se encuentran en el lugar para decir presente y continuar con su reclamo de justicia.

Además, se esperan que haya otras movilizaciones en distintos puntos del país como, por ejemplo, Bariloche, Córdoba, Rosario, San Juan y Tucumán.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD