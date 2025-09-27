TEMAS
DÓLAR OFICIAL
$1350.00
DÓLAR SOLIDARIO
$
DÓLAR BLUE
$1440.00
Te puede interesar
Vuelve el cepo al dólar
Ocho municipios jujeños presentes en la muestra
Jefes comunales de la Puna solicitaron obras públicas
Incautan valija con 3 kilos de cocaína rumbo a Buenos Aires
Buscan a Ámbar Nahir Sibaute
Últimas noticias
Triple crimen de Florencio Varela: Protesta, reclamo y pedido de justicia
Triple crimen de Florencio Varela: Protesta,reclamo y pedido de justicia
Víctor Lázaro Sotacura, implicado por el triple crimen de Varela, llegó al penal Gorriti
Nuevas autoridades del Colegio de Escribanos de Jujuy
Lázaro Víctor Sotacuro es trasladado desde La Quiaca hacia el Penal de Gorriti
Gimnasia no pudo dar vuelta el resultado