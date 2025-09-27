La Pochi elegida como Reina de la mufa en Abra Pampa

Como parte de los festejos por la llegada de la Primavera y la celebración del Día del estudiante, la Dirección de la Juventud del municipio de Abra Pampa en el anfiteatro municipal realizó la Elección de la reina de la mufa.

En la convocatoria participaron los estudiantes junto a sus profesores compartiendo una jornada alegre y de confraternidad, como las restantes acciones realizadas durante el mes primaveral.

Electa como Reina de la mufa fue elegida La Pochi (Uriel Guanactolay, del 5° 1° de la Escuela Normal); segunda princesa Lola Torrez (Dorian Morrison, del 2° 3°. división del Colegio Polimodal N° 2) y tercera princesa Ana Lizza (Javier Quispe, también de la Escuela Normal).

Como Chico 10 fue electo Ramiro (representado por la alumna Lizeth Abalos, del 2° 3° división del Colegio Polimodal N° 2); y en el concurso de baile de profesores fueron todos ganadores representando a los tres establecimientos educativos secundarios en la ciudad.

La celebración organizada por el municipio fue conducida por Matías Balderrama y la musicalización a cargo del disc jockey Cat; el jurado lo integraron Leo Vilca y Mingo Zerdá.