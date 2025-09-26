Rihanna se convirtió en mamá por tercera vez

El lunes 5 de mayo Rihanna desfiló por la alfombra azul de la gala del MET (Metropolitan Museum of Arts) y se robó toda la atención, no solo por su outfit, sino porque además decidió que era la perfecta ocasión para anunciarle al mundo que iba a ser madre por tercera vez junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky. Tras la revelación, la cantante mostró orgullosa el progreso de su embarazo y ahora, finalmente, se convirtieron en una familia de cinco. A través de un posteo de Instagram, la intérprete de “Umbrella” presentó a su hija recién nacida y reveló el nombre que eligieron.

El miércoles 24 de septiembre, Rihanna hizo un posteo en Instagram, red social en la que acumula 148 millones de seguidores, para compartir con sus fanáticos su felicidad por el nacimiento de su primera hija mujer. La pequeña nació el sábado 13 de septiembre y el nombre que eligieron para ella es Rocki Irish Mayers. Asimismo, la artista compartió dos fotos. En la primera se la pudo ver sentada en la cama con un vestido color rosa con moños en las mangas y su hija, también vestida de rosa, descansando entre sus brazos. La segunda era de dos pequeños escarpines rosados con lazos para atar en el tobillo (no obstante, algunos usuarios de las redes sociales dieron cuenta de que en realidad parecían mini guantes de boxeo).

La pareja, que está junta desde 2019, acaba de agrandar la familia por tercera vez. Fruto de su relación, el 13 de mayo de 2022 nació su primer hijo, RZA Athelston Mayers. “Están muy emocionados de ser padres. Rihanna ya es una mamá maravillosa”, le dijo una fuente a la revista People. En febrero de 2023, Rihanna le reveló al mundo que estaba esperando a su segundo hijo y el anuncio fue a lo grande, durante el show de medio tiempo del Super Bowl, visto por millones de personas. Riot Rose Mayers nació el 1 de agosto de 2023.

En mayo de 2025, horas antes de la gala del MET, Rihanna caminó por las calles de Nueva York sin ningún tipo de intención de ocultar su embarazo y más tarde lo lució orgullosa en las icónicas escaleras del museo. “Se siente increíble, ¿saben? Es hora de mostrarle a la gente lo que estábamos tramando. Y me alegra que todos estén felices por nosotros, porque definitivamente estamos felices, ¿saben?”, le dijo A$AP Rocky al medio Associated Press (AP) durante el evento. Ahora la pareja multiplicó al amor y le dio la bienvenida a la nueva integrante de la familia.