Nacionales

Aprueban RIGI para inversión minera en San Juan

La inversión total prevista es de US$ 2.700 millones. 

Viernes, 26 de septiembre de 2025 12:56

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció hoy que el Comité Evaluador aprobó hoy un nuevo proyecto RIGI destinado a la producción minera en la provincia de San Juan con una inversión estimada de US$ 2.700 millones.

El proyecto se denomina Los Azules y empleará más de 3.500 personas en forma directa e indirecta, al tiempo que aportará exportaciones por US$1.100 millones anuales, según señaló el jefe del Palacio de Hacienda.

Específicamente se encuentra en el departamento de Calingasta, a unos -80 km al oeste-noroeste de la localidad de Calingasta, cerca de la frontera con Chile, a unos 3.500 metros de altitud en la cordillera de los Andes.

“Este es el octavo proyecto aprobado en el marco del RIGI por inversiones totales de US$15.700 millones”, precisó Caputo.

Los siete anteriores son:

1- Parque Solar El Quemado (YPF Luz)       , Las Heras, Mendoza        

2 - Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS)       , Río Negro / Neuquén       

3 - Proyecto GNL (Southern Energy / SADE), Golfo de San Matías, Río Negro.

4 - Sidersa – Proyecto siderúrgico, San Nicolás, Buenos Aires      

5 - Parque Eólico Olavarría (PCR & Acindar), Olavarría, provincia de

6 - Proyecto Rincón de Litio (Rio Tinto),       Salar del Rincón, Salta.      

7 - Proyecto Galán Lithium,         Salar del Hombre Muerto, Catamarca.

