°
26 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

mascotas
el día lunes 29 permaneceremos cerrados
Unju
YPF
Gobierno Nacional
alto comedero
Onda estudiantil
Cindac
Rigi
Los Nogales
mascotas
el día lunes 29 permaneceremos cerrados
Unju
YPF
Gobierno Nacional
alto comedero
Onda estudiantil
Cindac
Rigi
Los Nogales

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Cortes en el tránsito por la Elección Representante Nacional de los Estudiantes

Viernes, 26 de septiembre de 2025 12:15
FOTO DE ARCHIVO.

Esta noche a partir de las 21 dará inicio la Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes en el estadio 23 de agosto. Este mega acontecimiento para los jujeños obligará a implementar un operativo especial de tránsito en la zona.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad confirmó cortes de calles y modificaciones en el recorrido de colectivos para garantizar la seguridad de los asistentes. Se recomienda a vecinos y conductores circular con total precaución.

Modificaciones en el Transporte Público

Los cambios en las rutas de colectivos comenzarán a regir a partir de las 17 y se mantendrán hasta el final del servicio.

Recorrido de Ida (hacia el estadio):

Av. Savio

Derivador Párroco Marshke (a la altura de Riobamba)

Chimborazo

Las Heras

Pasaje Posadas

Párroco Marshke

Hipólito Irigoyen

Iriarte

Lisandro de la Torre

Recorrido habitual

Recorrido de Regreso:

Av. El Éxodo

Pueyrredón

Leandro Alem

Av. Savio

Recorrido habitual

Paradas Provisorias y Refuerzos

Se establecerán paradas provisorias en:

Las Heras y Chaco

Las Heras y Cuyo

Las Heras y Los Andes

Las Heras y Rastreador

Además, los refuerzos del transporte urbano tendrán paradas sobre la margen derecha de Avenida Párroco Marshke, entre Teniente Fernández y Chaco.

Importante: Estará prohibido estacionar en la Avenida Párroco Marshke, entre Teniente Fernández y Chaco, desde las 12 de hoy. 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD