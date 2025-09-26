°
26 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

mascotas
el día lunes 29 permaneceremos cerrados
Unju
YPF
Gobierno Nacional
alto comedero
Onda estudiantil
Cindac
Rigi
Los Nogales
mascotas
el día lunes 29 permaneceremos cerrados
Unju
YPF
Gobierno Nacional
alto comedero
Onda estudiantil
Cindac
Rigi
Los Nogales

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Recuperaron en Alto Comedero una motocicleta robada

El procedimiento fue realizado por el Grupo Dinámico de Prevención del Delito durante un control rutinario en el barrio Ruth Navea. El conductor no pudo justificar la procedencia del vehículo.

Viernes, 26 de septiembre de 2025 11:27

Agentes policiales recuperaron este miércoles una motocicleta que había sido sustraída a mediados de abril, durante un operativo de prevención llevado a cabo en el barrio Ruth Navea, de Alto Comedero.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, dependiente de la Unidad Regional VII. Mientras realizaban tareas de control en el sector, los oficiales observaron a un grupo de personas conduciendo varias motocicletas. Al realizar la verificación correspondiente de los rodados, descubrieron que una de ellas, una moto 110Cc, contaba con un pedido de secuestro vigente por un hecho de robo ocurrido el mes pasado.

Inmediatamente, los agentes procedieron al secuestro del vehículo. El hombre que la conducía fue trasladado a la sede policial junto con la motocicleta, ya que no pudo aportar justificativos válidos sobre la legítima procedencia del rodado.

La causa quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes que permitan determinar las responsabilidades penales.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD