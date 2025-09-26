La 2014 de Cuyaya bicampeón

Todo es alegría para los chicos y padres de la categoría 2014 del Club Atlético Cuyaya que recientemente se consagraron bicampeones del Torneo Nacional de Fútbol Infantil "Diablitos 2025" que organiza el Club Atlético Gorriti.

Sí, días atrás en el Complejo Los Bosques de nuestra capital se desarrolló una nueva edición del tradicional certamen donde en el mismo participó el combinado "bandeño" en la categoría 2014 quien en fase de grupo se enfrentó a Cachorros de San Pedro (igualaron 1 a 1), CEC de Ledesma (triunfo por 4 a 0) y Diablitos (empate 0 a 0). Justamente esos resultados fueron los que le permitieron jugar las etapas finales, en las cuales dejaron en el camino a Gorriti (victoria por 3 a 1), luego se midió a Cachorros de San Pedro (triunfo por 1 a 0) y en la final disputó el titulo con San Lorenzo de Almagro (goleada por 4 a 0 con los goles de Benicio Aparicio, Milán Gobernatori, Luciano Velázquez y Lorenzo Fernández), lo que desató la alegría de los pequeños "bandeñitos" quienes se coronaron bicampeones invictos en este Torneo Nacional que mostró un gran nivel y convocatoria.

El equipo estuvo integrado por Ian Vilca, Benicio Plaza, Matías Hilarión, Valentino Acuña, Enzo Ibáñez, Mauro Vinticola, Teo Wilde, Benicio Aparicio, Bautista Medina, Lorenzo Fernández, Luciano Velázquez (Capitán), Milán Gobernatori, Santino Escalera, Joaquín Baspineiro y Milo Guerrero. El plantel de Atlético Cuyaya en esa categoría 2014 es conducido técnicamente por Ezequiel "Manco" Arjona y está secundado por Diego Baspineiro.

Tal es la felicidad que se vive por estas horas es que la entidad "bandeña" posteó en sus cuentas oficiales de redes sociales que: "Desde el Club Atlético Cuyaya hacemos llegar nuestras felicitaciones a los pequeños bicampeones que siempre dejan bien representados los colores de nuestra prestigiosa Institución en todos los torneos que participan".