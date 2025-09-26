El DT Gallardo cuestionó al árbitro Andrés Matonte

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró que el árbitro Andrés Matonte "por momentos no supo manejar el partido" ante Palmeiras, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, que se jugó en el Allianz Parque.

En la conferencia de prensa posterior a la derrota ante el conjunto brasileño por 3-1, el "Muñeco" analizó el desarrollo de la eliminación del torneo más importante del continente.

"Me voy con bronca. Se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente y que después nos empatan, pero creo que así todo estábamos en partido y tuvimos oportunidades para ganarlo. No me gusto lo que pasó en los últimos minutos del partido, las desconcentraciones se pagan caro", afirmó el DT del Millonario. Y añadió: "el árbitro no supo manejar el partido por momentos".

La acción polémica ocurre sobre el cierre del encuentro, con el resultado 1-1 y con River atacando constantemente en busca de la igualdad en la serie. Sin embargo, una supuesta mano sancionada en contra de los visitantes por parte del juez principal, derivó en el contragolpe de Palmeiras, que terminó en penal y roja para Marcos Acuña.

Por otro lado, Gallardo analizó el futuro cercano de sus dirigidos, quienes deberán recibir a Deportivo Riestra, el próximo domingo desde las 18, por la décima jornada del Torneo Clausura 2025, y enfrentarán a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, el jueves 2 de octubre.

"La obligación esta siempre, no le escapo a eso y menos en el lugar en el que estamos. Pasando la bronca habrá que focalizarnos en lo que viene. Tenemos que convertirnos en un equipo más fuerte para poder ganar esta clase de partidos. No estuvimos lejos ante un rival que es serio candidato a ganar la copa, pero en los detalles tenemos que evolucionar, crecer y aprender", concluyó.

Es indudable que la ilusión de los simpatizantes "millonarios" estaba puesta en dar vuelta la serie -en la ida el equipo había caído dos a uno en el "Monumental"-, pero la realidad golpeó duro.

Ahora será momento de barajar y dar de nuevo. Mantenerse firme en el certamen local, donde debe ganarle a Riestra para recuperar el lugar de privilegio, y después eliminar a la "academia" de la Copa Argentina para tratar de hacer olvidar este trago amargo sufrido en Brasil.

Gallardo sabe que con el plantel que tiene de aquí en adelante no habrá margen para el error.